Coquelin, preparado para la batalla

"Podemos marcar más goles de los que hicimos"

Francis Coquelin es uno de los grandes protagonistas de esta eliminatoria de semifinales. El francés fue jugador del Arsenal desde que recibió una llamada de Arsène Wenger para reclutarlo cuando tenía diecisiete años, después de un torneo con la selección francesa en Israel. Crecimiento, cesiones y apuesta. Su etapa como 'gunner' finalizó el día que fichó por el Valencia CF . Una amarilla le impidió estar en la ida y Marcelino, dada la importancia específica que tiene la figura del mediocampista de contención en su manera de ver el fútbol, cambió el sistema. Está de vuelta para jugar en Mestalla y ve al equipo "preparado para conseguir la remontada".

Horario y dónde ver el Valencia CF - Arsenal

Esta es la rueda de prensa íntegra de Coquelin.

El Valencia CF necesita darle la vuelta a la eliminatoria, ¿cree el equipo en la remontada?

Sí, creo que el equipo está preparado para conseguir la remontada, el gol de Londres nos ayuda. Vamos a encontrar un partido difícil pero con la calidad que tiene este equipo claro que creemos en esta remontada.

La afición va a ser clave, el ambiente en Mestalla es muy importante para darle la vuelta al marcador.

Creo que la afición siempre nos ayuda mucho en casa, lo vimos ante el Getafe en la Copa, hicimos una remontada espectacular y todo el equipo está preparado para hacer lo mismo el jueves ante un equipo muy fuerte. Creo que podemos hacerlo, este equipo está hecho para competir, siempre competimos contra equipo muy grandes esta temporada y vamos a hacerlo otra vez en Mestalla.

¿Cómo hay que plantear el partido? ¿Hay que salir a por el gol o hay que tener más calma, teniendo en cuenta que ante el Getafe el equipo encajó un gol al en los primeros minutos?

Cada partido tiene su historia, seguro que vamos a ir a por el partido muy fuerte pero es un partido muy largo, lo vimos ya con el Getafe con dos goles en los últimos minutos. A ver cómo pasa el partido pero creo que vamos a tener opciones para meter goles.

¿Qué le pareció el planteamiento en Londres, con el cambio de sistema?

El míster tiene la confianza de toda la plantilla, si él pensaba que era el mejor sistema para jugar todo el equipo va a muerte, el equipo hizo un buen partido, fue una pena en los últimos minutos pero el equipo lo hizo muy bien, ahora tenemos otro partido.

¿Cree que el equipo está preparado para frenar a dos delanteros de talla como los del Arsenal?

El equipo siempre ha competido contra grandes delanteros toda la temporada, el equipo siempre compite. Ante el United no concedimos goles, ante la Juventus solo uno, hicimos grandes partidos.

Conoce mejor que nadie a Lacazette, con el que comparte vestuario desde la Sub-19.

Es un delantero top, tiene mucha calidad, puede marcar gol en cualquier momento. Es un gran delantero pero vamos a intentar que no marque ningún gol.

Decía Gameiro que después de perderse el partido de ida está usted muy motivado.

El partido de ida estaba un poco enfadado por no poder ayudar al equipo, es verdad.

¿Supone una motivación extra jugar por primera vez ante el Arsenal?

Claro, muy motivado, más ahora porque no jugué en el partido de ida pero tengo la oportunidad de pasar esta ronda, sería un sentimiento muy especial pasar y hacer historia con este club.

En la ida no pudo jugar por una amarilla. ¿Qué pensó en ese momento?

Era consciente del riesgo antes de salir al campo pero yo quiero jugar todos los minutos, cuando el entrenador me dijo de entrar al campo estaba muy contento y lo que pasó pasó... El balón me tocó la pierna, luego me dio en la mano y no es culpa mía, el árbitro decidió sacarme una amarilla y ya está. Ahora tenemos que concentrarnos en la vuelta. Tengo la suerte de estar en este partido y vamos a hacer todo para pasar a la final.

Defensivamente el Arsenal es un equipo que encaja muchos goles, 50 goles en 37 partidos.

Claro, tenemos que aprovechar eso, también fuera de casa es un equipo diferente, baja un poco la intensidad. Podemos marcar más goles de los que hicimos. Podemos hacer daño con el ataque y tenemos que hacerlo para pasar esta ronda y lograr algo especial para el club y la plantilla.

¿Qué nota le pone a Diakhaby haciendo de Coquelin o de Kondogbia?

El entrenador busca una solución, tenemos una gran plantilla, mucho jugador de calidad que puede jugar en mi sitio.