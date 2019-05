Gameiro, un especialista para remontar al Arsenal

Kevin Gameiro ha ganado cuatro veces la Europa League, solo Reyes tiene más (5) y conoce de memoria los secretos del torneo. Será su primera eliminatoria con un marcador desfavorable pero está convencido de que el Arsenal "va a sufrir" en Mestalla en la vuelta de semifinales. La semifinal del 2014 la vivió del lado sevillista y le impactó el ambiente, aterrador para el rival: "Espero que Mestalla esté como ese día".



Entrevista completa

¿Cómo se encuentra el equipo? Quedan cuatro partidos, quizá cinco y son todo finales. Hay que echar el resto para definir la temporada y luchar por levantar algún título.

Estamos bien. Ganamos en Huesca y eso nos permite afrontar el partido contra el Arsenal con muchas ganas de hacer algo importante. Jugamos en nuestro campo y aunque el 3-1 no fue buen resultado, el haber marcado un gol allí en Londres y el ambiente que habrá en Mestalla nos hace creer que aquí se puede lograr la remontada.

¿Cómo influye el 2-6 en el estado de ánimo del equipo de cara a la vuelta frente al Arsenal en Mestalla?

Muy bien. Recuerdo que no fue un partido fácil de jugar. Ellos se jugaban la salvación y nosotros también teníamos la obligación de ganar para seguir peleando por la Champions. Lo empezamos bien, marcamos dos goles muy rápido y a partir de ahí fue más fácil para nosotros.

Mande un mensaje a la afición para el jueves. ¿Cuáles son los motivos para creer?

Ellos sé que van a estar. Yo recuerdo cuando vine con el Sevilla en las semifinales de 2014. En el Pizjuán ganamos 2-0 al Valencia CF pero aquí en Mestalla sufrimos mucho. El ambiente que había ese día fue increíble, fue aterrador. Nos llegaron a ir ganando 3-0 y tuvimos la suerte de marcar en el último minuto. Espero que Mestalla vuelva a estar como ese día.

La gente seguro que va a responder. ¿Qué tiene que hacer el equipo para lograr la remontada?

Jugar, marcar goles y ganar.

Suena fácil.

Pero no lo es. Tenemos que prepararlo bien. Hay que descansar, porque jugamos mucho partidos. Todo el mundo quiere jugar este tipo de partidos. Es una semifinal de Europa League. Si ganamos hay una final en juego, que es un partido diferente a todos.

¿Y cómo se prepara?

Hay que salir fuerte y hacer nuestro partido. Si marcamos un gol rápido, mejor. Pero quedan noventa minutos para ganar.

Conoce el ambiente de Mestalla como rival. ¿En las grandes ocasiones intimida tanto como parece?

Nunca es fácil jugar en un estadio de ambiente caliente, para nosotros es mucho más sencillo. El apoyo de la gente te da ánimo de una manera especial. Me encantan este tipo de partidos.

¿Cómo afronta Emery este tipo de partidos?

Hace tiempo que no lo tengo de entrenador pero sé que estará preparado. Vuelve a la que fue su casa y va a tener ganas de llegar a la final. Nosotros tenemos que fijarnos solo en nosotros y si hacemos nuestro partido vamos a ganar.

Conoce muy bien a Unai, juntos ganaron tres Europa League. ¿Le ha comentado algo a Marcelino de su manera de preparar los partidos?

No, porque este es un equipo totalmente diferente. El Arsenal juega bien, pero también tiene dificultades. Lo vimos en la ida. Allí perdimos pero tuvimos tres o cuatro ocasiones para hacer gol. El jueves vamos a tener ocasiones, seguro.

El Arsenal sufre atrás, eso lo puede aprovechar el Valencia CF.

Sufre, sí. Y tenemos que hacer que sufra más. Pero también es un equipo con buen manejo de balón, con buenos jugadores así que hay que salir fuerte y que ellos tengan la duda de cómo jugar este partido.

¿Creen que van a tener que marcar tres goles?

¿Tres?, ¿por qué tres? Con dos es suficiente (ríe). Vamos a tener ocasiones, seguro. El Arsenal es un equipo que juega al fútbol y deja espacios. Vamos a tener nuestras ocasiones. Tenemos que tener ganas de jugar este partido para llegar a la final y no dejarte nada. Si ellos ganan es porque serán más fuertes, no pueden ganarnos por otra razón.

Los dos equipos se juegan entrar en Champions. El Valencia CF tiene la vía de LaLiga y Europa pero para el Arsenal es todo o nada en Europa.

Es una motivación más para ellos, deben ganar esta copa para llegar a Champions. Si terminamos cuartos y llegamos a la final y la ganamos, yo seré feliz. No hay que dudar y empezar fuertes el partido.

¿Se parece alguna de las rondas que ha jugado en Europa League a esta contra el Arsenal?

Es la primera vez que juego un partido así por detrás en el marcador, en ese sentido es distinta a todas. Todo el mundo qiuiere jugar esta clase de partidos porque es una semifinal y no sabes si va a volver. Todo el mundo tiene ganas y hay que jugarlo con mucha intensidad.

Dijo Marcelino que había faltado experiencia en este tipo de partidos. Gameiro, con 81, es el jugador con más experiencia en partidos europeos. ¿Comparte esa afirmación?

Tenemos un equipo joven con muy buenos jugadores, pero jóvenes. Si jugamos más partidos así tendremos más opciones y más experiencia en esta clase de partidos. Es el fútbol. Por eso a todo el mundo le gusta. Tenemos un partido en casa y lo más importante es que vamos a ganar.

La ausencia de Coquelin llevó a Marcelino a cambiar el sistema en Londres. ¿Qué supone su vuelta para el equipo?

Es muy bueno, recupera muchos balones y mete mucha potencia en el centro del campo, tiene calidad con el balón y, sin duda, es un punto fuerte en nuestro equipo. Yo sé que va a tener muchas ganas de jugar ante el Arsenal porque es su ex equipo y querrá jugar para mostrar su calidad.

¿Tienen más presión los delanteros en esta clase de partidos?

No. Todo el mundo puede marcar goles. Nosotros estamos para marcar goles pero si un defensa marca dos goles y no marcamos los delaneros lo principal es pasar y llegar a la final. Pero somos delanteros y tenemos que marcar más goles.

Decía al principio de temporada que venía a ganar títulos y aquelló sonó casi a locura. Ahora están cerca, a cuatro partidos...

Tenemos la final de la Copa y podemos llegar a la de la Europa League pero de momento pensamos en el partido del jueves. Si queremos llegar a esta final tenemos que darlo todo.

Está igualado con Vitolo, ambos tienen cuatro Europa League y solo les supera Reyes, que lleva cinco. ¿Qué representa la oportunidad de ganar otra? ¿Le gustaría ser el jugador con más Europa League del planeta?

No. A mí me da igual. Me gustaría tener otro título porque ganar siempre es bueno y estos momentos siempre se quedan grabados en tu cabeza. Es mejor ganar un título que no hacerlo.

Es el futbolista número trece en reparto de minutos y el que más veces ha salido desde el banquillo (26). Este es uno de los partidos de la temporada, no jugó de inicio en Londres ni tampoco en Huesca, supongo que tendrá ganas de verse en el once.

Como todo el mundo, todos queremos jugar este partido. Es una semifinal. Hay presión pero es un partido muy, muy atractivo. Luego veremos si juego o no. Da igual si estoy en el banquillo, aunque entre para 10 ó 15 minutos voy a dar todo, yo estoy aquí para ayudar e intentar marcar goles.

¿Todo comenzó del revés, esperaba este final de temporada? ¿Cómo cree que se va a dar?

En diciembre no podíamos ni imaginarnos que podíamos jugar dos finales y echas la vista atrás y todo es un poco increíble pero y hay que aprovechar este momento porque es muy bueno y hay opción de ganar un título.