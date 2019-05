Koeman podría volver al Barça si no sigue Valverde

Tras el fracaso, el segundo en dos años, del Barcelona de Ernesto Valverde en la Champions, el club estudia posibles cambios drásticos para su banquillo. La continuidad del 'Txingurri' no está garantizada, pese a tener contrato en vigor recientemente renovado, y entre los nombres que suenan con fuerza ha aparecido el de Ronald Koeman.

El extécnico valencianista, actualmente seleccionador de Holanda, conoce bien la casa. Fue el segundo de Van Gaal en sus inicios como entrenador, y en su etapa como jugador fue ídolo culé al ser el héreoe de Wembley 92. Su estilo se adecuaría a la perfección al que busca el Barcelona, tal y como ha adelantado esta mañana el programa de La Sexta, Jugones.

De momento, el Barça no se va a volver loco con Ernesto Valverde, que pase lo que pase terminará la temporada; no se quieren tomar decisiones en caliente, con todavía muy presentes las secuelas de la eliminación de Champions en Liverpool. Koeman es desde 2018 el entrenador de Holanda, selección que siquiera se clasificó para el Mundial de Rusia y que he mejorado de forma evidente con una gran actuación en la UEFA Nations League, en la que han superado un grupo con dos 'cocos' como Francia y Alemania liderados por la juventud de De Jong y De Ligt. Con ambos se lleva muy bien, con lo que su incorporación facilitaría, además, el fichaje del central del Ajax de cara a la próxima temporada.

Otros técnicos que suenan con fuerza son Ten Hag, el técnico que ha hecho del Ajax el conjunto revelación de la Champions o Xavi Hernández, aunque éste último no tiene experiencia y todavía no tiene el título de entrenador, ya que está con el curso en la RFEF. Además, en caso del excentrocampista culé no volverá al Barcelona mientras siga Bartomeu en la directiva de la entidad. Quique Setién, que cobró fuerza hace meses, ha pasado a un segundo plano. En caso de volver a LaLiga, sería la segunda experiencia de Koeman en España, ya que ya entrenó al Valencia en la 07/08, temporada en la que además fue campeón de la Copa del Rey, el último título del valencianismo.