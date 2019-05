"Es el gol más importante de mi carrera"

Enis Bardhi no pudo ocultar su felicidad. Autor del 1-2 definitivo, el macedonio mostró después del partido lo contento que estaba después de haber logrado el objetivo. "Hemos sufrido mucho durante la temporada. El VAR, lo árbitros... Al final hemos tenido un buen partido pese en los primeros minutos. En la segunda parte hemos sido nosotros", dijo el de Skopje.

Cuando recibió el esférico el tiempo se detuvo. Después de tanto sufrimiento, el '10' tenía en sus botas la oportunidad de remontar el marcador y, durante la jugada, solo pensaba en que el balón entrara. Además, dijo que todo el levantinismo se merecía esta permanencia. "Cuando Campaña la tiene me ha visto y sabía que el defensor iba a ir por fuera. Me viene el balón y no pensaba en nada, solo en pegarle lo más fuerte posible. Estoy muy feliz porque este equipo lo merece. Somos una familia: equipo, entrenador, afición... Hay que celebrar todo esto ahora".

Fue, sin duda, el gol más importante en su corta y prometedora carrera profesional, que adquiere un valor añadido tras una temporada difícil para él. "El gol es el más importante de mi carrera porque con una temporada dificil... No se que decir. Estoy mejorando muchas cosas, adaptarme a la liga y con eso tengo que ayudar a mi equipo".