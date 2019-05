Ojo: la Copa, miembros del cuerpo técnico y algunos jugadores sufrieron un accidente de coche en Sevilla

La expedición del Valencia CF celebró por todo lo alto la conquista del título de la Copa del Rey. La fiesta no acabó en el Benito Villamarín. Marcelino García Toral y sus jugadores se desplazaron al Restaurante Raza Puerto de Sevilla para cenar acompañados de sus familias en un ambiente festivo con la presencia de la Copa del Rey. Fue una cena de buffet inglés medio de pie medio sentado en el que no faltaron las bromas, las fotos con el trofeo y en el que no hubo discursos.

A partir de las cuatro de la mañana comenzó la vuelta escalonada de la expedición al hotel de concentración de Jerez a una hora de camino en carretera. En uno de los viajes, precisamente con la Copa dentro del autobús y algunos miembros del cuerpo técnico y la plantilla, se produjo un accidente de tráfico que afortunadamente solo se quedó en un susto.

El autocar se encontró con un coche parado sin luces en el asfalto y el conductor tuvo que dar un volantazo. A pesar de la maniobra, el autobús golpeó el lateral del vehículo y la guardia civil tuvo que hacer acto de presencia para tomar parte de lo ocurrido. El grueso de jugadores alargó la noche en Sevilla y no llegó al hotel de concentración de Jerez hasta las ocho de la madrugada. La Copa, sana y recuperada del susto, ya descansaba tranquila en el hotel a la espera de vivir hoy una jornada inolvidable a su llegada a València.