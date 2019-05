Chukwueze habla de "intereses", pero no de "oferta"

Samu Chukwueze, que está concentrado con la selección nacional de Nigeria para preparar la próxima Copa Africa de Naciones que se disputa en Egipto, habría dejado entrever que no tiene ninguna oferta firme todavía pese a que le consta que varios clubes están interesados en sus servicios en unas declaraciones que le atribuye el portal 'ScoreNigeria' en las que también afirma que si acaba saliendo del Villarreal, donde tiene una cláusula de 60 millones, será para ir a un club donde vaya a tener minutos: "Soy consciente de que algunos clubes están interesados, pero todavía soy jugador del Villarreal ya que no hay nada concreto. Es genial que te vinculen tantos clubes grandes, eso demuestra que el trabajo duro tiene premio y no voy a ceder, siempre daré lo mejor para garantizar que hago lo mejor en mi juego. No quiero apresurarme a unirme a ningún club, pero si tuviera que irme, debe ser el club adecuado el que pueda tener tiempo de juego real".