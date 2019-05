Vamos: "La Liga no ha denunciado el partido entre el Valladolid y el Valencia CF"

En el programa Espejo Público de Antena 3, el periodista Nacho Abad ha informado que la Liga de Fútbol Profesional detectó irregularidades en las apuestas del partido que el Valencia CF jugó ante el Valladolid en la última jornada de Liga y que decidió denunciarlo ante la policía. Abad no se refería a un amaño entre clubes, o a un amaño del Valencia CF, hablaba de posibles amaños de jugadores y ex jugadores con las apuestas deportivas.



Pues bien, ahora la cadena de televisión Vamos, se ha informado lo contrario, es decir se se aseguraque la Liga de Fútbol Profesional no ha denunciado este partido. Lo ha contado la periodista Jessica Figueroa: "Hemos hablado con fuentes directas de la Liga y nos dicen que la Liga no ha denunciado el partido entre el Valladolid y el Valencia CF". De hecho, en el comunicado oficial que ha emitido la LFP, no habla de este partido en concreto, habla del