Un periodista mete a Marcelino en el 'presunto' amaño del Valladolid-Valencia CF

Desde que el programa Espejo Público de Antena 3 ha desvelado que el partido entre el Valladolid y el Valencia CF de la última jornada de esta Liga podría estar involucrado en la trama de compra de partidos a través de las apuestas deportivas contra la que ha actuado este martes la policía nacional, muchos han sido los comentarios poco afortunados sobre el encuentro en cuestión en diferentes medios de comunicación.

Nacho Abad, el periodista de Antena 3 que ha desvelado la noticia, que por otra parte no ha sido confirmada por la Liga de Fútbol Profesional y hasta ha sido desmentida en Vamos por la periodista Jessica Figueroa, matiza en su información que no se trata de un presunto amaño entre clubes, es decir, que el Valencia CF, que necesitaba ganar para clasificarse matemáticamente en Liga de Campeones, no amañó el partido con el Valladolid, lo que Abad asegura es que este partido está dentro de la trama de presuntas apuestas ilegales.

Pues bien, pese a ello, a través de las redes sociales se han podido ver, por parte de periodistas, comentarios que meten al entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, en la polémica. Es el caso del periodista Antonio Zambrano, que dice: "De nuevo un equipo entrenado por Marcelino García Toral, involucrado en un presunto amaño", y adjunta una noticia del diario Marca que titula así: "Espejo Público: El Valladolid-Valencia CF de la última jornada, bajo sospecha de amaño".

Al respecto, conviene recordar que el Valencia CF ha emitido un contundente comunicado oficial: "El Valencia CF desea advertir públicamente que emprenderá las medidas legales oportunas, con las consecuencias que de ello se deriven, contra todo aquel que difunda cualquier rumor o noticia infundada que trate de relacionar a nuestro club con el referido tema".