Apuesten por el Valencia CF

No tengo por costumbre apostar, mucho menos en partidos de fútbol, pero si me hubiera jugado algún dinero en ese partido que han dicho que se podría estar investigando yo también lo habría hecho a que ganaba el Valencia y no el Valladolid. Por pura lógica y por las circunstancias en que se presentaba esa última jornada de LaLiga. Todo lo demás nada tiene que ver con el Valencia CF, así que ya pueden investigar y castigar a los responsables de estas supuestas prácticas mafiosas que sobran en el deporte y hacen mucho daño.

El Valencia CF es campeón de la Copa que le ganó limpiamente al Barça. No dude usted, aficionado, de que eso es así, y siga disfrutando mientras le dejen. Y el Valencia CF, puede estar usted tranquilo, estará el próximo agosto en el sorteo de la Champions porque se lo ha ganado en el campo por mucho que lo pongan en duda gratuitamente en las redes sociales. Aunque no va a salir gratis manchar el nombre de este club con comentarios como los que los abogados del club andaron todo el día barriendo y eliminando. El daño está hecho porque el Valencia CF ha visto su escudo relacionado con un asunto en el que nada tiene que ver y con un problema como el de las apuestas en el que poco puede hacer. Todos los clubes y deportistas están expuestos a esto, a verse salpicados en cualquier momento. Incluso siendo verdad que algún futbolista del Valladolid habría apostado en ese partido y hasta pudo haber condicionado el resultado de ese partido, y de otros partidos, ¿qué se supone que debía hacer el otro equipo? ¿No salir a ganar?



