Cillessen se deja querer

Jasper Cillessen no tiene ninguna prisa por resolver su futuro. El guardameta holandés del Barça ha decidido salir este verano para tener más minutos después de varias temporadas a la sombra de Ter Stegen y es una de las opciones que el Valencia CF tiene sobre la mesa para reemplazar a Neto, cuyo futuro en el club de Mestalla está en entredicho. El brasileño, como Cillessen, también escucha ofertas y en el club ven con buenos ojos la posibilidad de traspasarlo.

Volviendo al holandés, este sábado concedía una entrevista a Mundo Deportivo en la que analizaba su futuro y hablaba precisamente del interés del Valencia CF, desvelado semanas atrás por SUPER. «El Valencia CF es un gran equipo, pero no sé qué ocurrirá porque aún no he hablado con mi agente, solo sé lo que leí en los periódicos y en Internet. La decisión la tomaré después de la final y de disfrutar de mis vacaciones», explica el portero. Por ahora está centrado en hacer una buena Nations League con su selección pero después tomará una decisión. La posibilidad de fichar por el Valencia CF, a la vista está, le agrada aunque no es la única que maneja. El Benfica, entre otros clubes, ha llamado a su puerta en las últimas semanas preguntando por su traspaso. El Barça pide una cantidad que ronda los 25 millones de euros para traspasar a Cillessen.