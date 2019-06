"El nuevo patrocinador va a ser una sorpresa para mucha gente"

En la mente de Anil Murthy está la idea de que el club de Mestalla sea capaz de sobrevivir por los ingresos que genera al tiempo que va pagando anualmente la deuda. Siempre tiene la palabra 'sostenible' en la boca. Admite abiertamente que las celebraciones de la Copa del Rey le han permitido entender mejor el sentimiento valencianista, «casi toda la ciudad estaba en la calle...». El presidente del Valencia CF aborda todos los temas y da las claves para explicar todos los hechos que han derivado en esta histórica temporada y también del futuro, lo que ha de ser el club en los próximos años.

"Cuando salgo a la calle la gente me recuerda que hemos acabado una temporada de '10'. Campeón de Copa de España y otra vez en la Champions, pero desde hace diez días estamos trabajando a tope para preparar la temporada siguiente... El disfrute es para la afición. Mateu, Pablo y yo, Marcelino también desde Asturias... Estamos hablando todos los días. La planificación empezó en marzo, pero las cosas cambian. No sabíamos por entonces si entraríamos en Champions o en la Liga Europa. Teníamos planes diferentes. Ahora tenemos un plan actualizado de fichajes y ventas para abordar". Así comienza Murthy esta extensa entrevista exclusiva que ofrece SUPER este miércoles, en la que se moja con todo, desde el estadio, los fichajes, el patrocinador de la camiseta...

Estas son sus respuestas a los temas de actualidad del Valencia CF:

Nuevo estadio

"Debemos prepararnos porque en tres años, si todo va bien, estaremos en el nuevo campo. El nuevo estadio tiene que ofrecer a esta ciudad algo fantástico 365 días al año".

Patrocinador

"Será muy importante. Va a ser una sorpresa para mucha gente. Internacional, un nombre importante, algo que sorprenderá a mucha gente... Quizá, no sorprenderá tanto porque somos un equipo campeón (sonríe). Tenemos que imprimir las camisetas en julio... A fin de mes".

Rodrigo Moreno

"Mira. Rodrigo es un buen jugador y tiene un futuro prometedor. Hay muchos intereses en el mercado por Rodrigo. Hay que ver los números, estudiar si tenemos otras opciones alternativas porque hay que marcar goles el año que viene, eh. Tenemos hasta el 30 de agosto para cerrar el mercado. Tenemos tiempo y tiene su cláusula, 120 millones...".

¿Maxi Gómez si sale Rodrigo?

"Hay muchas combinaciones que podemos estudiar... Creo que el Valencia ha hablado con muchos jugadores".

Grada Joven

"La realidad es que hay un problema de violencia en la grada y no podemos mirar hacia otro lado, lo hicimos muchos años, pero no podemos hacerlo más. Creí que en un año tan especial no habría esto y que los pocos que están ahí iban a olvidar sus temas particulares para unirse con la familia valencianista, pero me equivoqué. Hubo otra vez amenazas y violencia contra sus propios compañeros. En la grada de la temporada pasada la gran mayoría quiere animar a su equipo, pero hubo unos pocos que están dentro que dan una imagen muy mala de la grada, estoy hablando de la tiranía de pocos y no lo vamos a tolerar más. Nuestra obligación y responsabilidad es proteger a la gran mayoría de la afición que quiere animar y quiere una grada sana y segura. Vamos a regenerar"

¿En qué estado están las torres de Mestalla y la cooperativa?

"Seguimos en la misma línea. La cooperativa según las indicaciones tiene mucho interés de gente que quiere comprar los pisos aquí, vamos a empezar a invertir porque soy optimista en que esto va a seguir adelante, pero lo importante es que puse una muralla china entre este proyecto y el proyecto deportivo. Que no influya. Empezamos ya con el proyecto de licencias y al mismo tiempo el diseño. Yo me voy el lunes con mi equipo a EEUU, ellos piensan que estoy loco, pero vamos a hacer cuatro ciudades en cuatro días de oeste a este en busca de conceptos para el estadio nuevo. No es importante si es blanco o negro, lo importante es la experiencia del aficionado".

¿Cómo se ve la vida siendo presidente del campeón de la Copa?

¿Con qué imagen de las celebraciones se ha quedado para siempre?

Cuando empezamos el partido yo estaba muy tranquilo, jugábamos contra el campeón de la Liga y en las casas de apuestas se pagaba cuatro veces más la victoria del Valencia. Ellos eran los favoritos... pero marcamos dos goles y ganamos la Copa. Durante dos y tres minutos estuve sin poder hablar, sin moverme. Fue algo increíble. Ganar la Copa en el año del Centenario contra el Barcelona, acabar tan bien la temporada, una semana después de lograr la clasificación para la Champions. Lo que voy a recordar para siempre es nuestra llegada a València con el título. ¡Impresionante! Casi toda la ciudad estaba en las calles esperando a su equipo, en los balcones también, las motos detrás... Nosotros íbamos arriba del autobús celebrando con toda la ciudad. Nunca lo voy a olvidar, fue un momento único. Fue algo nuevo para casi todos, menos para Gameiro (sonríe).

Comentó el día de la final, el 25 de mayo, que el Valencia CF había ganado en la calle con su afición en Sevilla por goleada, 10-0.

En la calle en Sevilla cada 100 valencianistas había uno del Barcelona. Sevilla era valencianista, ganamos en la calle antes del partido y ganamos en el campo.

Lleva dos años y medio en València, y desde el respeto ¿entiende ahora mejor el valencianismo tras tanto sufrimiento y tras la Copa?

Lo entiendo muy bien. Es difícil definir el valencianismo como A, B, C, D... Cada uno vive a su manera la historia del club y de otra manera lo que estamos viviendo ahora. Hoy el club tiene una estabilidad social, deportiva y financiera. La gente habla de historia, sentimiento y valencianismo, pero cada uno tiene su historia... En 1954... en 2004... en 1979... Cada uno tiene su historia Eso es lo bueno, seguimos con esa identidad. La historia sigue, ganamos la Copa después de 11 años, seguimos haciendo historia.

¿Alguna frase que recuerde de Lim con un extra de emoción?

(Sonríe) Good job! (Buen trabajo!). No es alguien que demuestre sus emociones, sé cómo entender lo que quiere decir y él está en las nubes... Ahora, empezando a bajar. Todos en el club tenemos ya los pies en el suelo.

Pues Peter Lim en las nubes será peligroso... ¿A quién quiere fichar?

(Ríe) Ahora tiene confianza máxima en su dirección aquí. Me pregunta qué estamos preparando para 2020 y quiere saber en qué punto está el proyecto. Necesitamos tiempo. Estamos en ello, sabemos el objetivo de confeccionar una plantilla que va a competir para tener más éxito que este año. Es difícil, eh. Pero queremos tener más éxito que en este año.

¿Ganar un título le ha decidido a inyectar más dinero?

Creo que lo dije a Peter también, nosotros no queremos más inversión. Tenemos un proyecto sostenible y vamos a crecer en el tiempo que sea necesario. Dos veces en Champions, campeón de España, semifinales de Copa y Europa League... vamos a crecer, con más ingresos otra vez de televisión. A nivel comercial vamos a crecer también, hay mucho más interés en este club en el mundo porque cuando ganamos la Copa la gente desde Estados Unidos hasta China hablaba del Valencia. ¿Quién es este Valencia CF que le gana la Copa al Barcelona? Hay mucho interés, vamos a crecer a nuestra manera, una manera sostenible sin pedir más inyecciones de dinero.

¿El club está preparado para 'monetizar' y convertir en ingresos ese tirón mediático que dan el campeonato de España y la Champions?

Monetizarlo, seguro. A nivel comercial hay mucho interés en este club desde un plano mundial y también local. Seguimos en esta línea con tranquilidad. Mi director de marketing tiene en su cabeza mi objetivo, que es generar más que hoy, en total con ingresos de taquillas, sponsors y otros ingresos a nivel de escuelas internacionales, etc. Tengo mi número, va a superar los 50 millones.. Empecé como presidente en la temporada 17/18... desde la 15/16 hasta la fecha hemos crecido casi el 60% en ingresos. El objetivo es llegar a esos ingresos de 50 millones en marketing en poco tiempo.

¿Un año, dos años?

Sí, pero no voy a meter más presión al equipo que trabaja en ello. Ese es el objetivo. Para ser sostenibles no podemos vivir simplemente con los derechos de televisión, hay que subir a nivel de marketing y un día espero que podamos llegar con éxito a equilibrar los ingresos al 50%-50%. Es mucho más sostenible. 50% de televisión y 50% de ingresos comerciales o marketing. Eso es la clave para ser un club top. Ahora estamos a 30-70 (marketing-televisión).

¿La aspiración de en un futuro no tener que vender futbolistas para cuadrar el presupuesto?

Siempre hay que vender. Cuando vendemos jugadores no es para cuadrar el presupuesto...

El año pasado sí.

Sí, pero este año tenemos un problema mucho menor... Es mejor tener siempre este problema. Te digo el porqué. Porque siempre tenemos la presión para mirar bien las cosas y planificar con antelación, si bien lo preferible es que el problema no sea un gran problema, sino pequeño. Eso está bien, hay que seguir así.

¿Un desajuste de unos 20 ó 30 millones?

Más o menos lo que dijo Mateu... Cerca de 30 millones. Son cifras muy gestionables.

Y habiendo amortizado deuda.

Sí, los bancos están contentos. Estamos pagando la deuda y podemos gestionar este club con fuerza. Todo esto es porque dentro de la casa tenemos profesionales que saben muy bien lo que hacen, asimismo, con el tema de los menores y la FIFA. No es por casualidad que hemos salido airosos del asunto, sino que es por un trabajo de dos años mínimo de preparación.

Las noticias que han salido en relación a la multa UE y otros clubes, como Hércules o Madrid, invitan a pensar que el Valencia CF también podría salir bien parado.

Hay que se prudente, pero desde el principio sabemos que nuestros argumentos son buenos y, entonces, seguimos con optimismo pensando que saldremos muy bien.

Regresemos al proyecto sostenible, ¿se basa en ese 50-50?

Para un club deportivo es muy importante no depender tanto de derechos de televisión porque en cinco años qué sabremos del mercado de la televisión, qué pasará con estas cuestiones del Pay Per View (PPV). Es básico equiparar ese crecimiento en la faceta comercial, al nivel que sea realista. Estamos en València, no hay tantas empresas multinacionales que pongan 40 millones en tu camiseta. Entonces, debemos mirar también desde una visión global y que cada vez que tengamos grandes éxitos como el de este año que la gente en todo el mundo hable de nosotros, que vean que no somos sólo un club de fútbol, que estamos en una de las mejores ciudades de España. Hay que vender un paquete, empezaremos hablando de València, turismo... vamos a hacer el trabajo de otros (sonríe). Pero el club es el actor principal aquí. Debemos prepararnos en esa línea porque en tres años, si todo va bien, estaremos en el nuevo campo. El nuevo estadio tiene que ofrecer a esta ciudad algo fantástico 365 días al año.

Entonces, ¿el nuevo patrocinador será de ámbito global?

Camisetas de la marca 'Puma'.

Sí. Hay mucho interés en la camiseta del Valencia CF. No sólo hay que elegir por el dinero. Hoy en día con lo que paga un sponsor no se paga ni el dedo de un jugador. Entonces hay que elegir por una marca que te posiciona en el mundo.