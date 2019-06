Abren la puerta de regreso a Ünal

Enes Ünal, delantero turco que esta temporada ha estado cedido en el Valladolid y que la anterior estuvo durante parte de la primera vuelta de igual modo en el Levante, se puede unir a Pau Torres como jugador repescado por el conjunto amarillo la próxima campaña. En la entidad amarilla se tiene claro que no se reforzará la línea delnatera salvo ocasión irrechazable y el único de los atacantes cedidos que tiene opciones de quedarse es Ünal.

A pesar de que la falta de gol ha sido uno de los principales problemas del Valladolid dirigido por Sergio González, el conjunto vallisoletano empezó contanbdo con él, luego sufrió un descenso en su aportación y finalmente acabó jugando en el tramo final de campaña, cuando su equipo realmente se jugó el ser o no ser.

Su balance final ha sido de 34 partidos jugados —33 en LaLiga y uno en Copa— en los que ha anotado seis goles, ha dado tres asistencias y ha acumulado 2.174 minutos. Además, a excepción del polémico último encuentro por el caso 'Oikos' en el que jugó apenas un cuarto de hora, en los cinco anteriores lo jugó prácticamente todo anotando un gol vital ante el Rayo y dando sos asistencias.

El club tiene la intención de convocar al futbolista turco para iniciar la campaña junto a sus nuevos compañeros y, a poco que se mantenga la situación actual —con Gerard, Bacca y Ekambi—, se quedará en el plantel amarillo.

El Villarreal decidió hace dos veranos apostar por un joven delantero de 20 años pagando 14,5 millones al City por su traspaso. Fue uno de los fichajes más caros de la historia del club hasta aquel momento. Javier Calleja ya le ha tenido a sus órdenes y en su día transmitió que era necesario tener paciencia con él: «Es un jugador que está creciendo mucho. Tiene 20 años y no queremos correr demasiado. Sabemos que tiene un potencial enorme pero hay que tener paciencia. Cada vez hace las cosas mejor». Ahora se espera que lo vivido en Valladolid le haya servido para crecer más todavía y poder sumar.

Con los cuatro atacantes que habría con él en plantilla en principio estaría cubierta la parcela ofensiva salvo que salga alguno. Esa es la planificación inicial amarilla, en marcha tras asegurarse primero la renovación de Calleja y posteriormente la de Cazorla, así como la venta de Fornals.