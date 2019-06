Bacca se queda

Carlos Bacca quiere seguir y va a seguir en el Villarreal porque el club también quiere que siga. Al futbolista colombiano le quedan dos años de contrato que desea cumplir. Ha recibido en los últimos meses ofertas procedentes de países como Catar o China que le harían superar ampliamente los ingresos que tiene en Vila-real, pero no es un asunto de dinero. Se trata de una cuestión personal ya que tras la etapa en Italia el propio jugador y su familia valoran sobre todo la adaptación que han tenido al club groguet.

El futbolista, según ha reconocido públicamente en más de una ocasión y según ha afirmado también su representante, Sergio Barila, tiene la intención de poder regresar a su país para poder jugar antes de retirada en Junior de Barranquilla, pero ese momento todavía no ha llegado. El futbolista tiene un contrato en vigor que quiere cumplir y que el club quiere que cumpla, motivo por el cual no negocia su salida.