"Me perdí un Villarreal - Barcelona por un Frenadol"

Santi Cazorla no se pierde una esta temporada. El centrocampista internacional ha recuperado su estado de forma después de un calvario de lesiones en el Arsenal y esta semana además ha sido invitado a la boda de Sergio Ramos y al programa de Pablo Motos 'El Hormiguero'.



En un ambiente claramente jocoso, Cazorla y Motos comentaron la boda del central madridista, recordaron las "once operaciones de tobillo" por las que ha tenido que pasar y la consecuente muestra de superación del groguet, así como su agradecimiento al Villarreal por contar con él: "Es el mejor sitio donde pueda estar. Me conocen y me quieren".



Por otro lado, Cazorla aprovechó para contar una anécdota que ocurrió cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional y es que el bueno de Santi no tuvo problemas en reconocerles a Trancas y Barrancas una anécdota deportiva que pudo costarle muy caro de no percatarse a tiempo: "Con 20 años me perdí un Villarreal CF - FC Barcelona por un Frenadol. No sabía que daba positivo en el test antidoping y no pude jugar".