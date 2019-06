Cillessen, Neto, Rafinha, Denis Suárez: La operación entre Valencia CF y FC Barcelona está parada

La operación con el FC Barcelona está parada. Según ha podido saber SUPER, en estos momentos no se avanza en la negociación y si no hay cambio en este sentido, no se cerraría el intercambio de porteros que llevaría a Cillessen al Valencia CF y a Neto al FC Barcelona.

El acuerdo entre clubes sigue vigente pero ahora se trata de que los clubes lleguen a un acuerdo con los futbolistas. De momento Neto está cerca de llegar a un acuerdo con el FC Barcelona, pero fuentes de la operación aseguran a este periódico, que está parado no por los clubes, si no por los agentes.

Como ya informara este periódico días atrás, el fichaje de está muy avanzado, pero de momento, si no se desbloquea el acuerdo por los porteros, también peligrarían las operacioneds de Rafinha o Denis Suárez.