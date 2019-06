Denis Suárez: El dilema

Mientras Kang In Lee, Balón de Oro en el Mundial sub-20, espera paciente una decisión del entrenador que afecte a su futuro; el Valencia CF tiene un dilema que resolver con tres de los jugadores pretendidos para reforzar los carriles. Denis Cheryshev, Rafinha Alcántara y, sobre todo, con Denis Suárez. El internacional ruso, con el entrenador como principal valedor, demostró durante la temporada de cesión su valía para desbordar, asistir y marcar desde el costado izquierdo. En cuanto a la pareja de nombres que se ha asociado a la 'operación porteros' con el FC Barcelona, el brasileño genera un consenso bastante más amplio en el club que Denis, su compañero de equipo cedido el enero al Arsenal FC.

Denis Suárez es una petición expresa de Marcelino. Un jugador en quien el técnico asturiano tiene fe ciega desde que ambos coincidieron en el Villarreal de la temporada 15/16. No obstante, en los dos siguientes años el canterano del Celta fue perdiendo protagonismo entre las estrellas de la plantilla del Barcelona. Después de sumar menos de 600 minutos en la campaña 17/18, Denis prefirió no mover ficha y comenzó el pasado curso como barcelonista, justo hasta su préstamo a los gunners en invierno. La experiencia en la Premier no ha sido nada positiva, jugando apenas 100 minutos en cuatro partidos y víctima de alguna que otra lesión muscular.

Pese a todo, la llegada de Denis Suárez no sería una fichaje sencillo de acoplar en términos económicos, especialmente, si el Barcelona no accediera a una cesión. Aún así, su último préstamo le costó al Arsenal 2,5 millones de euros. Como paso previo a salir cedido al conjunto londinense, el extremo prolongó su contrato con el Barça hasta junio de 2021. El ex de Villarreal y Sevilla se aproxima salarialmente a la clase media de la plantilla culé con una ficha que ronda los 2,5 millones de euros netos. Recientemente, los gunners rechazaron ejercer una opción de compra de 20 millones, lo que obliga al Barcelona a rebajar ahora hasta los 15 'kilos' la cotización del pontevedrés.

Precisamente, es una cifra similar a las cantidades que se barajan para hacerse con Rafinha. Si bien, en el caso del hijo de Mazinho, el Valencia reduciría el pago de cinco millones anuales a dos si el zurdo no completa el 75% de partidos de cada una de las tres próximas campañas. Los dos, Rafinha y Denis Suárez, han jugado muy poco (alrededor de 350 minutos) esta pasada campaña, aunque no puede obviarse que el brasileño tuvo que pasar en diciembre por el quirófano para subsanar una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. El consenso entre técnico y dirección deportivo es mayor con Rafinha, cuestión por la que se avanzó tanto con el Barça como con el futbolista. En lo económico se antoja difícil cuadrar en la plantilla sueldos elevados como los de Rafinha, Denis, incluso Cheryshev (en torno a dos millones) o el propio Jasper Cillessen. Respecto al extremo ruso, el Villarreal ha endurecido su postura ante la previsible venta de Pedraza.

Por otra parte, la operación global con el Barcelona está parada. Según pudo saber SUPER, en estos momentos no hay negociación, quedando en 'stand by' el intercambio de porteros que llevaría a Cillessen al Valencia y a Neto al Barça, y los fichajes de Rafinha o Denis Suárez. El acuerdo entre clubes por los porteros es un hecho desde hace días, así como la operación Rafinha, que se encuentra muy avanzada. De momento, está todo parado, informaron a este periódico fuentes de la negociación. El problema podría estar en los agentes de los jugadores, si bien, parece ser Neto quien más avanzado tiene el acuerdo con el FC Barcelona.