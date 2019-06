Me encanta ver a Carlos Soler con la sub-21

Es curioso lo que está pasando con la selección española sub-21. Se encuentra inmersa en plena fase de grupos de la Eurocopa sub-21 y hace un par de días necesitaba con urgencia la victoria ante Bélgica para seguir teniendo aspiraciones y pasar adelante. Y como todos ustedes sabrán el sueño sigue vivo tras la victoria de nuestro combinado ante Bélgica en los últimos instantes del encuentro gracias a un gol de Fornals –ya saben, ese jugador que acaba de pasar del Villarreal al West Ham por un puñadito importante de euros– que curiosamente saltó al campo en tiempo de descanso sustituyendo a un jugador que en el campo es un fijo para el seleccionador. Hablo de Carlitos Soler, que en los primeros minutos del choque fue capaz de dar una asistencia colosal a Dani Olmo para que adelantara al combinado nacional en el partido y dejara de alguna forma abiertas las puertas para pasar de fase, siempre que derroten este sábado a Polonia, líder del grupo con seis puntos conseguidos en los dos encuentros que lleva disputados.

Ante Polonia, que se comió a la gran favorita Italia, solo se puede dar el triunfo si queremos seguir vivos en esta competición en la que algunos jugadores de la escuadra hispana están demostrando que en nuestra Liga y en nuestro campeonato –Liga y Copa– la exigencia es brutal y eso lo están pagando algunos miembros de la selección de forma indisimulada. De cualquer forma nos alegramos de este triunfo por la mínima ante Bélgica y que de alguna forma ambos goles hispanos llevaran la firma –no la autoría– de dos jugadores que han militado en dos equipos valencianos. Primero la gran asistencia de Soler para adelantarnos en el marcador y luego el sustituto de Soler, digo de Fornals, remató la faena en los últimos instantes cuando parecía ya todo perdido en este Eurocopa sub-21.

Y lo curioso del caso es que hemos estado a un paso de caer eliminados y ahora la apuesta concreta, la de el sábado en el duelo ante la sorprendente Polonia, podemos quedar incluso primeros de grupo si logramos la victoria en ese último encuentro de la fase de grupos. Como verán, después de un campeonato larguísimo para España y más concretamente para el Valencia CF, en este partido final donde nos lo jugamos todo ante Polonia, España debe sacar fuerzas de donde casi no tiene o no le quedan para pasar adelante en la competición. Un buen resultado de España sería incluso tan alucinante que podrían acabar primeros la fase de grupos por delante de la misma Polonia y esa Italia que por otra parte todos deducimos que no tendrá problemas para derrotar a una Bélgica que ya ha quedado eliminada incluso antes de tiempo.

Como ven, el tema está curioso. Tres equipos pueden empatar a puntos tras la última jornada y en ese punto se va a decidir todo.



