Denis Suárez está como loco por firmar en el Valencia CF

Denis Suárez quiere jugar en el Valencia CF y está haciendo todo lo posible para que así sea. El futbolista del Barcelona aprovechó la presentación del campus de fútbol que lleva su nombre en Salceda de Caselas -Vigo- para dejar clara su predisposición por firmar por el Valencia y recuperar su mejor nivel a las órdenes de Marcelino García Toral. Sus palabras son una auténtica declaración de intenciones. Respeta el interés del Celta porque lleva al club celeste en su corazón, pero su prioridad a los 25 años es dar el salto al Valencia, competir en Champions, mantener vivas sus esperanzas de disputar la Eurocopa con la Selección Española y, por supuesto, reencontrarse con un Marcelino que lo ha pedido para la banda y lo quiere por encima de otras alternativas que ofrece el mercado como Rafinha. Denis está como loco por firmar y el entrenador también.

El gallego ha decidido jugar en el Valencia, tiene la palabra de Marcelino y ya solo espera que su futuro se cierre «en las próximas semanas» para empezar la pretemporada a las órdenes del técnico. «De momento me quedan unas semanas para decidir mi futuro. Está claro que voy a salir del Barça porque lo que quiero es jugar. Hay posibles destinos y en las próximas semanas decidiré». Denis no tiene reparo en reconocer que el Valencia es uno de ellos y que ya se han producido contactos. «Obviamente el Celta y el Valencia son los que más están sonando y demás, pero hay alguno más y en las próximas semanas tomaré una decisión. Contactos con todos los equipos a los que tengo la posibilidad de ir, he tenido contactos. Hasta ahí puedo decir. Es cierto que tengo cosas del extranjero, pero mi prioridad es quedarme en España», aseguraba.

El Valencia le garantiza todas las condiciones que busca para dar un salto de calidad en su carrera deportiva y volver a sentirse futbolista como él dice. El factor Marcelino y la Champions son determinantes para él. «Es cierto que dije que jugar competición europea es prioritario, pero estoy valorando todas las opciones. Lo que más valoro es lo deportivo. Yo lo que quiero es jugar. Quiero volver a sentirme futbolista. Hay una Eurocopa a final de temporada y quiero ir a la selección. Lo prioritario es jugar para mí». Tener la confianza del entrenador es clave y Denis la tiene. «Es el mejor entrenador que he tenido en toda mi carrera, el que supo sacar mejor rendimiento de mí. Él está en el Valencia y es una posibilidad», apuntaba.

El futbolista fue muy crítico con una información de Barcelona es la que se decía que no estaba dispuesto a bajarse el sueldo y se hablaba de un comportamiento mejorable en el Arsenal. «Colgué un tuit sobre unas informaciones falsas en las que se habla de que yo, en el Arsenal, no tuve un buen comportamiento profesional. En general toda la noticia eran cosas falsas, por eso me vi en la obligación de responder, sobre todo en el plano profesional. No creo que nadie pueda dudar de mí en ese aspecto». El jugador, tal y como publicó SUPER, está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para firmar en el Valencia. Ahora solo espera que los clubes se pongan de acuerdo. «No me gusta entrar en temas económicos. El Barcelona intentará buscar un traspaso por mí, se tienen que dar muchas circunstancias».



Estas fueron sus palabras en el acto de presentación de su campus en Salceda de Caselas (Vigo):

