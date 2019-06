La Premier League, a la caza de Rodrigo

Poco después de que los futbolistas del Valencia CF celebrasen en el Ayuntamiento de València el título de Copa del Rey logrado unos días antes en el Benito Villamarín de Sevilla ante el FC Barcelona, Rodrigo Moreno escribía una carta que dedicaba públicamente a los aficionados valencianistas. Las palabras del delantero sonaban a despedida por más que días después Mateu Alemany no le diera importancia en rueda de prensa y por más que el propio Rodrigo Moreno dijese en una entrevista mientras estaba concentrado con la selección española, que de despedida nada, que solo era agradecimiento a los aficionados.

En esa entrevista en Radio Marca dijo también que le alegraba y motivaba el interés de equipos como el FC Barcelona y que no podía asegurar su futuro, aunque eso sí, les devolvió la pelota a Marcelino y Mateu Alemany, que en público ya no son tan tajantes con respecto a Rodrigo como lo eran el verano pasado. Esto dijo el delantero en los primeros días de junio: «El club es el que tiene sus necesidades como ya dijeron Mateu Alemany y Marcelino y todo depende de lo que vaya a pasar. En este momento no puedo garantizar si seguiré (en el Valencia CF) o no». Es verdad que es el club quien tiene las necesidades para vender, aunque para cuando llegue el mes de julio serán menos porque con la operación Cillessen/Neto Mateu Alemany tiene esa faceta más o menos solucionada, pero también es verdad que la posibilidad de vender a Rodrigo sigue estando sobre la mesa porque no solo es una cuestión económica. Al contrario, la información que tiene este periódico es que Marcelino ha pedido la salida de Neto y de Rodrigo. De ahí que entre uno y otros, entre Rodrigo y los dirigentes del club, nadie se atreve a decir abiertamente que está en venta a pesar de que las dos partes lo saben porque son perfectamente conscientes de que les conviene. Pero una cosa es que convenga la venta y otra que convenga a cualquier precio y a cualquier equipo.

El valor de Rodrigo

Esto significa que para el Valencia CF Rodrigo tiene un alto valor en el mercado y más si no tiene la obligación de vender para subsistir, y significa que Rodrigo no está dispuesto a abandonar Mestalla para ir a cualquier equipo. De momento, tiene una cláusula de 120 millones de euros. La temporada pasada el Real Madrid llamó a su puerta pero finalmente no hizo ninguna propuesta formal al Valencia CF porque la cosa no pasó del interés del entonces entrenador madridista -Julen Lopetegui- en fichar un delantero que finalmente fue Mariano. En esta, varios son los equipos importantes que tienen a Rodrigo en cartera pero no como primera opción. Es el caso del Atlético de Madrid, que lo contemplaba como recambio del francés Antoine Griezmann pero acaba de fichar al portugués Joao Félix por 120 millones de euros, y el FC Barcelona, que parece tener atado a Griezmann y además, en su alocada carrera por ganar la Liga de Campeones, se ha lanzado casi a la desesperada a por Neymar. Parece que Rodrigo no cabe en esa ecuación.

A quien sí le encaja es al Nápoles que entrena Carlo Ancelotti, que hasta este momento es el equipo que más ha insistido y de manera más firme en Rodrigo, pero su oferta no convence al Valencia CF ni tampoco a Rodrigo. Descartar al equipo napolitano en estos momentos tal vez sea excesivo porque en el fútbol nunca se sabe, pero de momento no parece llevar la 'pole position'. De hecho, el equipo napolitano ya baraja otras opciones a Rodrigo, es decir, ha tanteado a futbolistas que son alternativa y entre ellos está Ayoze Pérez, del Newcastle. Ayoze es un delantero que gusta mucho al entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, pero por el que el club de Mestalla no ha hecho ningún movimiento, y ello a pesar de que además del uruguayo Maxi Gómez, se busca un futbolista de ataque de su perfil, es decir, un segundo punta rápido ya que la salida de Rubén Sobrino se puede dar por segura.

Según ha podido saber SUPER, hay un equipo importante de la Premier League que parece mejor colocado y que podría ser quien convenza al club. El problema está en que es más fácil llegar a un acuerdo con el Valencia CF, porque solo es cuestión de dinero. Rodrigo puede tener la palabra.