La decisión del Valencia CF con Kang in Lee está tomada

Kang In Lee no jugará en el Valencia CF la próxima temporada. Marcelino García Toral ha decidido que lo mejor para el surcoreano es que salga cedido este verano. El entrenador entiende que el joven Balón de Oro del Mundial Sub-20 no tiene cabida en el primer equipo y cree que la mejor decisión para las dos partes es que el joven de 18 años continúe formándose y creciendo como jugador de élite en otro equipo de primera división que apueste fuerte por él y le garantice los minutos que él no puede darle. Así se le comunicó al agente del futbolista, Javi Garrido, en la reunión que se produjo esta semana en las oficinas del club con el Director General Mateu Alemany. La decisión está tomada. Kang In no se queda.

El objetivo del club ahora mismo es encontrar el mejor destino posible para el surcoreano. Muchos son los clubes que han llamado a su puerta durante el último mes conscientes de su situación deportiva con Marcelino. Uno de los equipos de la liga española que ha mostrado más interés es el Levante UD. El club y el jugador se han emplazado a próximas reuniones para valorar todas las propuestas y elegir el equipo que ofrezca más y mejores condiciones deportivas. Las dos partes son conscientes de la importancia de acertar en la elección y no cortar la proyección meteórica de un futbolista que está llamado a regresar al Valencia por la puerta grande con el peso, el rodaje y la experiencia que ahora echa en falta Marcelino.

El Valencia CF entiende que la mejor decisión para Kang In desde el punto de vista deportivo es salir cedido en busca de los minutos que ahora mismo no le puede garantizar el técnico. Las dos partes tenían claro que no se podía repetir el escenario de la temporada pasada con un Kang In relegado al ostracismo en el banquillo y convertido en uno de los habituales descartes técnicos en la grada. 48 minutos en los últimos cuatros meses resultan insuficientes para un futbolista en pleno proceso de desarrollo como él. El jugador no entró nunca en los planes del entrenador a pesar de su aparición milagrosa en la remontada al Getafe en los cuartos de final de la Copa hasta el punto que le dejó marchar con su selección en el tramo decisivo de la temporada. Ni siquiera la lesión de Denis Cheryshev hizo que se replanteara la decisión. Tampoco la explosión del jugador en el Mundial Sub-20 y su reconocimiento de mejor jugador del torneo a los ojos de todo el fútbol europeo ha variado su opinión.

La primera opción del surcoreano siempre fue continuar en el Valencia convertido en un jugador importante. Sin embargo, desde el primer momento fue consciente de la dificultad de tener minutos a las órdenes de Marcelino y veía con buenos ojos la posibilidad de crecer en otro equipo como así será.



La venta está descartada

La entidad de Mestalla cree en Kang In como un valor importante de futuro y no valora en ningún momento la posibilidad de traspasarlo. Y es que, a raiz de su explosión en el Mundial algunos clubes se han dirigido al jugador para trasladar la intención de pagar por su traspaso. El Ajax de Amsterdam, tal y como informó Superdeporte, estaba dispuesto a poner dinero encima de la mesa para hacerse con sus servicios. Así como un equipo de la Premier. Sin embargo, la opción de venderlo no se contempla bajo ningún concepto en la entidad de Mestalla.