El nuevo contrato de Kang in Lee

Balón de Oro del reciente Mundial Sub-20 de Polonia, en el que Corea del Sur fue la gran revelación al conquistar el subcampeonato, Kang In Lee no tiene un sitio claro en el Valencia CF 19/20 de Marcelino pero se ha convertido en un auténtico ídolo en su país y, cómo no, en un gran reclamo publicitario para el mercado asiático, tanto para el club como para las formas que se asocian a su nombre. Así se demuestra con el reciente acuerdo firmado entre el joven futbolista y la firma coreana de productos electrónicos LG, mediante el cual Kang In Lee se convierte en modelo publicitario de la multinacional a cambio de una cantidad importante de dinero que ingresa el jugador.

Se da la circunstancia de que LG Electronics tiene también desde hace algunos meses un acuerdo de con el Valencia CF como proveedor tecnológico oficial, que no alcanza ni de lejos el firmado por entre el jugador y la marca coreana hace pocos días en la sede de la propia compañía en Seúl. El anuncio oficial se produjo el pasado miércoles en la torre gemela LG en Yeouido (Seúl). LG Electronics y Kang in Lee firmaron un acuerdo por tres años en los que el jugador se convierte en embajador de la marca y modelo publicitario para productos de consumo como teléfonos inteligentes, aire acondicionado o refrigeradores.

Durante la misma el futbolista del Valencia CF, que se encuentra de vacaciones tras haber disputado la final del Mundial Sub-20 y a la espera de conocer dónde comenzará la pretemporada, intervino para asegurar que «devolveré la asistencia de LG Electronics con mi mejor juego». Choi Choi, CEO de LG Electronics, explicó que la firma espera de él «un gran desempeño en el escenario mundial como representante del fútbol coreano». El acuerdo entra las dos partes entra en vigor este mismo mes.