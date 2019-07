¿Y qué pasa con Rodrigo?

Si ustedes me preguntan si me gusta Rodrigo Moreno como atacante del Valencia CF les diré que sí, sin ningún tipo de problemas, y añado que también me gusta su carácter y su implicación en el grupo. Ahora bien, si yo fuera Alemany –está claro que no soy, ya me gustaría estar algo a su altura pero eso es imposible– sí que estaría atento a cualquier intento de fichaje que pueda poducirse por las oficinas del Valencia y al margen de eso estaría pensando ya en un hipotético sustituto en el caso de que la oferta que se especula por todas partes que va a llegar de inmediato se lleve a cabo. Alemany es un tipo capaz de vender primero a Rodrigo por el precio más o menos estipulado y reemplazarlo a mitad de precio por algún futbolista de garantías de cara al futuro. Yo no soy mago y por esa razón no les expongo ningún nombre no vaya a ser que meta la pata y encima me la cargue con el director. Pero sí tengo claro que el nombre de Rodrigo está sobre la mesa de muchos equipos europeos de renombre que están pensando en él como un hipotético fichaje de cara al futuro. Y así es el mercado y así lo expongo con toda claridad sin saber el desenlace y sin saber lo que realmente piensa Rodrigo de cara a su futuro.



Ofertas mareantes

Sí doy por sabido que en el Valencia CF están al loro de todo lo que se cuece en el mundo del fútbol y tienen claro que hoy en día, en el mundo del fútbol, lo más caro y que más puede interesar en el mercado estival es un delantero y en este caso con el nombre de Rodrigo Moreno grabado en su espalda. Y sí, doy casi como seguro que ya existen varios clubes interesados en este futbolista y doy por hecho de que va a llegar en un tiempo escaso alguna oferta mareante por el delantero del Valencia que el propio club va a tener que estudiar y procurar hacer magia con ese dinero en el caso de que se produzca algún acuerdo que hoy en día nos parece imposible, pero en el fútbol moderno nos podemos esperar cualquier cosa y además en cualquier instante. Así las cosas yo ya pienso en el futuro inmediato y doy casi por sentado que en un abrir y cerrar de ojos van a llegar suculentas ofertas al Valencia CF por hacerse con la contratación de Rodrigo. Él, en un principio y así al menos lo parece, quiere quedarse en el Valencia, pero el fútbol ya lo saben todos ustedes, se mueve por dinero y veremos cual es el alcance de ese dinero y cual es la reacción inmediata del club. Sí me quedo con una cosa guardada. Para jugar la Champions, para competir decentemente en la Champions, es preciso tener delanteros muy buenos. Y eso, si se produce el adiós de Rodrigo, no se cubre solo con la presencia de Maxi.



Y lo de Santi Mina

Francamente, en este tema entiendo a todo el mundo y comprendo la postura de todo el mundo. Es duro, pero no pasa nada. Solo un punto más. Me parece normal que un tipo de Vigo que sabe marcar goles en nuestro fútbol quiera volver a su casa porque aquí es suplente, caso obviamente de Santi Mina, y me parece normal que si el Valencia CF confía ciegamente en el papel que pueda desempeñar el delantero uruguayo Maxi meta a Mina en la operación para su fichaje. Ahora bien, se marcha Mina del Valencia, pero se marcha para mí con toda mi consideración y respeto. El tiempo que ha estado aquí ha sido propio de un profesional de su entidad. Y le digo adiós, pero siempre con cariño.

