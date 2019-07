Calleja empieza la casa por los cimientos

El Villarreal ha debutado con triunfo en su amistoso frente al West Bromwich Albion de segunda división inglesa en un partido en el que ha evidenciado la elevada carga de trabajo físico e los primeros días de pretemporada, pero también ha dejado algunas pinceladas que pueden ser útiles de cara al futuro.

Para empezar el técnico madrileño ha apostado por una alineación formada por Andrés Fernández; Rubén Peña, Pau Torres, Albiol, Quintillà; Ramiro Guerra, Trigueros, Chuca, Iván Martín; Raba y Gerard Moreno. Han debutado como titulares Albiol y Rubén Peña. Un 4-4-2 claro que pese a contar con actores que seguro no estarán durante la temporada, puede ser una declaración de intenciones. Atrás quedó aquella línea de zagueros con tres centrales en la que Calleja se amparó la pasada campaña para intentar amarrar la permanencia nada más regresar al equipo, y que a final de campaña ya desterró.

En el eje de la zaga una pareja nueva compuesta por Albiol y Pau Torres, veteranía y juventud conjugadas, que ha transmitido seguridad y que demuestra que el técnico ha empezado la casa por los cimientos.

Gerard Moreno ha adelantado pronto (m.7) a los amarillos rematando un saque de esquina en el segundo palo y antes del descanso Trigueros ha hecho el 2-0 de penalti tras una buena combinación de Raba y Chuca.

El equipo de Calleja no ha pasado problemas más allá de un exceso de confianza de Andrés Fernández y quien ha gustado también jugando a pierna cambiada en banda derecha ha sido el canterano Iván Martín, que ha estado a punto de marcar.

En la segunda parte Javi Calleja ha sustituido a sus once hombres dando entrada a un equipo compuesto por Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz, Alberto Moreno, Morlanes, Leo Suárez, Beitia, Jaume Costa, Carlos Bacca e Iborra. Esa ha sido la fase del encuentro en la que ha llegado la peor noticia para el combinado amarillo ya que Alberto Moreno, a los tres minutos de su debut y en su primer esprint para proteger un balón, ha sentido molestias musculares y ha pedido el cambio. Mala suerte para el andaluz, en cuyo puesto ha entrado el joven Fran Álvarez, para retrasar a Jaume al lateral zurdo, acostar a Morlanes también al perfil izquierdo y dejar a los jóvenes Fran Álvarez y el mencionado Beitia en el eje.

La principal novedad en este segundo acto ha sido ver a Iborra jugando en punta junto a Carlos Bacca, quien ha gozado de la mejor ocasión amarilla para ampliar ventaja en un remate de puntera que se le ha marchado excesivamente cruzado y que ha sido de lo poco destacable en un choque que ha ido perdiendo ritmo como fruto del cansancio hasta que el cafetero ha aprovechado una buena colada de Leo Suárez por banda derecha y un regalo defensivo para redondear el marcador con el 3-0 en el m. 82. Bacca sigue a lo suyo que es golear.



Villarreal CF: Once 1ª parte: Andrés Fdez; Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà; Iván Martín, Ramiro Guerra, Trigueros, Chuca; Raba y Gerard Moreno. Once 2ª parte: Asenjo; Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Alberto Moreno (Fran Álvarez, min. 49); Leo Suárez, Carlos Beitia, Morlanes, Jaume Costa; Iborra y Bacca.

West Bromwich Albiol: Sam Johnstone; Allan Nyom, Kieran Gibbs, Dara O'Shea, Kyle Bartley; Jake Livermore, Matt Phillips, Rekeem Harper; Olvier Burke, Jonathan Leko, Kyle Edwards. También jugaron: Townsend, Ferguson, Brunt, Robson Kanu, Sam Field, Jack Fitzwater y Kane Wilson.

Goles: 1-0. Min. 10: Gerard Moreno. 2-0. Min. 45: Trigueros, de penalti. 3-0. Min. 82: Bacca.

Incidencias: Primer partido de pretemporada del Villarreal disputado en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucia (Alacant).