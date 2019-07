Marcelino les pone las pilas

El juego en el Valencia CF tiene a dos claros protagonistas y en esta ocasión cada uno está jugando su papel con una profesionalidad absoluta y una seriedad de cara al exterior que nos debería hacer pensar por lo bien que está estructurada. Uno de ellos, Marcelino, ya está al frente del grupo y obviamente, y encima conociéndole, les está metiendo caña para que lleguen en buenas condiciones físicas al inicio del campeonato. Y por el otro lado tenemos a Alemany que no para en movilizar las piezas con dos objetivos claros en su mente: quiere tener un mejor equipo para la temporada entrante y pretende darle a Peter Lim unos buenos resultados económicos incluyendo una rebaja en la deuda. Como ven son dos opciones reales y verdaderas y en las que el Valencia se juega gran parte de su futuro en nuestro querido fútbol patrio. Pero no les voy a vender una moto antes de tiempo ni a prometerles alguna cosa de esas que te ponen a cien, pero que son muy difíciles de conseguir. Les vendo un trabajo bien pertrechado para la altura de un equipo como el ValenciaCF que sigue peleando para salvar los números de forma incuestionable, pero a la vez sin dar la espalda a esa opción verdadera que consiste en formar una escuadra acorde con el gran nombre que arrastra históricamente el Valencia y que sí se puede conseguir siempre que actuemos metidos en la cabeza de ese tipo que entiende un disparate de este negocio y que no es otro que nuestro querido Director General Alemany, al cual le debemos un millar de cosas solo por administrar al Valencia con la cordura económica que necesita sin olvidarse de las necesidades deportivas que también necesita y visto lo visto la temporada pasada está cumpliendo a la perfección.

El Valencia está proyectándose para iniciar la campaña con una buena plantilla de futbolistas, equilibrada, y ese equilibrio debe servir para luchar en inferioridad de condiciones -por la enorme diferencia de dinero en sus estatutos: lo del Madrid y Barça es un abuso casi demencial- contra los teóricos favoritos de la competición. El Valencia está haciendo los deberes con cabeza y todos esperamos que para cuando llegue el inicio del campeonato los planes se vean bien cubiertos y bien organizados. Lo mejor, eso sí, es incorporar o vender a la gente que necesiten vender con el tiempo suficiente para que Marcelino los tenga ya rodados y en plenas condiciones de competir. Recordemos que el Valencia la temporada pasada la comenzó francamente floja, empate tras empate casi hasta la eternidad, y luego con ya todo rodado y media Liga disputada el equipo sí que hizo piña con lo que quería Marcelino y al final logró muy meritoriamente una Copa del Rey y una plaza para disputar la Liga de Campeones en la presente temporada. Y ambas cosas significan victorias y dinero... y si juntamos esas dos mismas cosas, los triunfos y la 'pasta' es cuando habremos cantado victoria.



