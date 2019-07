Uno Sub-19 y otro Sub-20

Igual lo que les voy a escribir les parece a todos una tontería, pero existen datos y estadísticas que nos hablan de un mundo paralelo y distinto en el Valencia CF. Se está disputando en este momento el Europeo Sub-19 y en él destaca la labor de Ferran Torres en el combinado español. Ferran obviamente es muy joven, pero ya tiene adquirida una experiencia importante jugando en Primera División con el Valencia. Y por la otra parte, tenemos un futbolista de Corea del Sur en las filas del Valencia CF que se proclamó hace nada subcampeón del Mundial Sub-20 y le nominaron como mejor jugador del torneo. Kang In Lee, un blanquinegre del que todos esperamos milagros y cosas parecidas, pero en este caso que me ocupa lo que viene a ser importante es la comparación entre uno y otro. Ferran Torres, el del Europeo Sub-19, tiene un sitio claro a las órdenes de Marcelino, y por contra un tal Kang In Lee, declarado mejor jugador del Mundial Sub-20, no pasa de ser un suplente de suplentes en el Valencia CF y es más que probable que abandone el club en busca de una cesión que le haga madurar. Y ahora les invito a hacer una comparativa. Si un gran jugador destaca en el Europeo Sub-19 y otro es el mejor en el Mundial Sub-20, me asalta la duda de cómo es posible que el mejor Sub-20 del mundo no le sirva a Marcelino y sin embargo un Sub-19 destacado en las filas de España si tenga sitio en los esquemas del entrenador del Valencia CF. Suena rarete, pero es una realidad impepinable. Como dato es muy curioso. Confío en Kang In Lee y me gustaría que se quedara en el Valencia, pero contando para el entrenador, nunca como sucedió la temporada pasada. Así veo las cosas.



Soy práctico

Vale, sí, Ferran es un poco mejor que Kang In Lee pese a que juegue un Europeo inferior al Mundial disputado por el coreano del sur y esa pequeña diferencia da la impresión de que marca la prioridad de uno y otro para nuestro míster. Yo no soy nadie y obviamente mis opiniones se quedan en un plano particular que no conducen a ninguna parte. Ahora bien, si estuviera en mi mano yo me quedaba con Kang In Lee en mi equipo y con todas las de la ley, dándole oportunidades para que progrese en un fútbol que se intuye que lleva camino de ser espetacular. Pero miren, como soy práctico y me dejo de hipótesis y de historias, lo que sí veo mejor es que cedamos a Kang In Lee a algún equipo que le dé los minutos que no va a tener aquí y de esa forma le ayudemos a crecer deportivamente un peldaño más dentro de su gran aptitud. Y por cierto, quizá Marcelino se incline más a favor de Ferran por su forma de jugar y menos por Kang In Lee porque su estilo de fútbol no va con la manera de entender el fútbol por parte de su entrenador. Y este es el fin de la historia. La realidad nos indica que tenemos dos fenómenos muy jóvenes...y yo espero que el fútbol con el tiempo les premie todo su talento, que es mucho.



Y lo de Otamendi

Parece un fichaje ideal para un Valencia CF que ya tiene en Ezequiel Garay a un buen jefe para la defensa. La de Otamendi es una operación que nada tiene de sencilla por las cantidades que se manejan en el Manchester City, pero al aficionado le gustaría volver a verlo con la camiseta del valencia y eso merece un esfuerzo en la negociación. Confío una vez más en Mateu Alemany, que siempre 'dispara' bien.

