Kang In y el derecho de Marcelino

Cuando escribo esto es martes 23 de julio y el Valencia CF no tiene claro el futuro de Kang in Lee. Parece una simpleza pero tiene mucha profundidad. Si a falta de menos de un mes para que empiece la liga no se sabe en qué equipo estará el coreano, podemos deducir tranquilamente que Marcelino no tiene claro que deba estar en el primer equipo del Valencia CF. De hecho, lo que dijo Marcelino sobre él es tan obvio, que saca a relucir la realidad: «El club pone a disposición del entrenador las herramientas y al entrenador le toca elegir, y en ese abanico está Kang in. Es jugador de la primera plantilla».

Es de la primera plantilla hasta que deja de serlo. Y lo de las herramientas, es otra obviedad. ¡Claro que el entrenador elige! Pero ojo, que en el asunto Kang In poco se le puede criticar a Marcelino. Ha sido claro desde el primer momento. Básicamente no le cabe. Es su decisión. Por ello le dio permiso para marcharse con su selección al Mundial Sub'20 semanas antes de la fecha límite y a pesar de que el equipo entraba en la fase decisiva de la temporada. De hecho perdió a Cheryshev y no hizo ni intención de recuperarlo. En eso Marcelino no engaña. Otra cosa es que te guste más o menos.

Yo haría otra cosa, pero no soy el entrenador y tampoco cometeré la imprudencia de lincharlo porque no comparta una decisión suya. Por otra parte, si en esto del fútbol mandan los resultados, creo que a Marcelino le avalan lo suficiente como para tomar la decisión de que no cuenta con Kang in esta temporada. Es lo que hay y también el origen de la situación, que no quiero llamarlo problema, aunque se podría calificar así.

Recordemos qué dijo Mateu Alemany en una rueda de prensa a finales de mayo: «Tenemos que sentarnos con el míster para ver su espacio». Pues ya se han sentado y no hay espacio para Kang in. Esto se explica fácil. En el sistema 4-4-2 de Marcelino, siendo generosos, el coreano cabe en tres posiciones, las dos bandas y la delantera. Entre ellas hay ocho futbolistas, dos de banda izquierda, dos de derecha y cuatro delanteros. Y entre los ocho no está Kang in.

El Valencia CF y Marcelino no le pueden garantizar minutos a nadie porque va contra la esencia misma del concepto de equipo, el asunto está en que el coreano no es uno de esos ocho jugadores que han de luchar por la titularidad, y él lo sabe. Si el Valencia CF tuviera claro hoy en día que Kang in es uno de esos ocho jugadores, no habría caso. Parece claro que es muy difícil que se quede, por lo tanto, ¿por qué no se ha cerrado ya una cesión? Buena pregunta que pronto debería tener respuesta.