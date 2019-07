Ontiveros, 'ready to go' a la espera de Al-Thani

El último mensaje de Javi Ontiveros en la red social Instagram no puede ser más claro: 'Ready to go' ('Preparado para partir'). El jugador del Málaga lleva días esperando a que el jeque Al-Thani dé su aprobación a la operación y el Villarreal ha reactivado los contactos con la entidad de Martiricos para cerrar definitivamente su incorporación.

Ese no es el único indicio que puede llevar a pensar que Ontiveros está muy cerca de partir rumbo a Vila-real ya que paralelamente a ese mensaje el jeque del Málaga, el mencionado Al-Thani, ha desbloqueado el traspaso de Rosales al Leganés —que podría hacerse oficial hoy—, circunstancia que supondrá un millón de ingresos para el club de Martiricos y otro millón más de masa salarial liberada, lo que a su vez ha permitido la contratación del japonés Okazaki que llega libre tras haber militado en el Leicester inglés las últimas temporadas. Desde la salida de Brezancic al Partizan hace casi tres semanas, el mandatario mantenía al club bloqueado pese a que Jony está en Roma para firmar con la Lazio y Ontiveros tiene un acuerdo con el Villarreal CF.

En el caso del jugador pretendido por el conjunto amarillo el problema inicial por el que Al-Thani no llegó a un acuerdo con el Villarreal CF fue por la cantidad de traspaso ya que él argumentaba que su cláusula seguía siendo de 15 millones, aunque tras el descenso a LaLiga 1|2|3 se redujo a la mitad. Después parecía no estar de acuerdo con los plazos del pago y lo último ha sido, según fuentes próximas al propio Ontiveros, haberle comunicado de forma privada a través de la aplicación de una conocida red social al jugador que quiere un 50% de un futuro traspaso y una opción de recompra por una cantidad levemente superior a la que el club amarillo pague por él, algo que el Villarreal no aceptará.

El jugador, mientras tanto, está entrenándose con el Málaga y mandando mensajes en redes sociales como el inicialmente descrito. Primero se descolgó con un «la paciencia es la madre de todas las ciencias» y poco después combinó varios iconos de una avión y unas bombas que posteriormente borró.