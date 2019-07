Alberto Moreno vuelve a retirarse con molestias

Zambo Anguisa, el internacional camerunés que se ha convertido en el último fichaje hasta el momento del conjunto amarillo, realizó un trabajo específico en la sesión preparatoria matinal con el grupo este domingo, la primera con sus nuevos compañeros, para su puesta a punto sobre el césped. El jugador se incorporaba al trabajo después de sus vacaciones tras la Copa África y no estaba entrenándose con el Fulham, por lo que se llevará a cabo con él un plan personalizado.

Sin el camerunés, las actuaciones de los nuevos fichajes fueron dispares. Alberto Moreno acabó tocado. Se tuvo que retirar lesionado después de cometer el penalti en contra que supuso el 1-0 y antes de acabar el primer tiempo de nuevo con molestias en los isquitibiales, si bien en este caso las molestias son en la otra pierna a la que se dañó frente al West Bromwich Albion en su debut. El estado del campo no estaba tampoco para florituras.

Albiol, por su parte, ejeció de líder de la zaga en la primera mitad. Se le vio seguro y mandando en la zaga junto a Funes Mori en un partido que se puso muy complicado por la fuerte tormenta que duró toda la primera parte. Valor seguro y con buena salida de balón. Ganó los choques por arriba.

Moi Gómez, una de las sensaciones de la pretemporada hasta el momento, se puso el mono de 'currante'. El alicantino no se arrugó ante un rival que jugó al límite y demostró que sabe sacrificarse cuando toca en defensa.

Por último Pau Torres se mostró serio. Sigue en una línea ascendente e interpretando con claridad el guión que le pide Calleja en la salida de balón.