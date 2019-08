El central que pidió Marcelino

El técnico asturiano ya avisó en Alemania tras el choque contra el Bayer Leverkusen. «Tenemos tres centrales de mucho nivel y necesitamos otro con un rol muy determinado. Quedan 14 días para empezar y esperamos que el cuarto central sea de garantías», dijo. El Valencia CF sigue moviéndose en el mercado para reforzar la defensa y dentro de esas prioridades el nombre que Marcelino puso sobre la mesa es el de Víctor Laguardia, experimentado central del Alavés al que Marcelino conoce perfectamente y le encaja en en papel que quiera para completar la plantilla.

Laguardia ya fue el objetivo para sustituir la baja de Jeison Murillo en el pasado mercado de enero. Entonces, la negociación con el Deportivo Alavés no llegó a buen término por las exigencias del club vitoriano para dejar salir a uno de sus puntales y finalmente el Valencia CF se decantó por Facundo Roncaglia, una oportunidad que en ese momento ofrecía el mercado porque el Celta quería darle salida. El Valencia CF, eso sí, se llevó del club vitoriano a Rubén Sobrino para sustituir la salida de Batshuayi, delantero que ahora no entra en los planes de Marcelino y al que se busca salida antes del cierre del mercado el próximo 2 de septiembre.

El Valencia CF ha vuelto a la carga en las últimas semanas, los contactos entre los clubes se han vuelto a producir pero, de momento, la respuesta es la misma: el Alavés no deja salir a Laguardia si no es a cambio de una cantidad importante porque no tiene necesidad de vender a uno de sus capitanes, un futbolista que es su líder en la estructura defensiva al que consideran sería un futbolista muy difícil de sustituir. Para el club de Mestalla, cada día que pasa la presión es mayor porque solo tiene tres centrales para comenzar la temporada, más allá del canterano Javi Jiménez que no va a estar en la plantilla definitiva.

El central aragonés cumplirá 30 años en noviembre y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022, ampliación que firmó el pasado mes de diciembre. Para él es una gran oportunidad de jugar en un club con mayores aspiraciones y que disputa esta temporada de nuevo la Champions League, un tren que el futbolista ya perdió hace dos años cuando sufrió una grave lesión de rodilla que truncó su posible traspaso incluso a algún equipo de la Premier League.