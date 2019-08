Los favoritos para las tres posiciones que busca el Valencia CF

"No voy a hablar de ningún futbolista que no esté en la plantilla, hablaré de los que están, necesitamos al menos tres futbolistas, un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo". De esta manera dibujaba Marcelino García las tres posiciones que necesita reforzar el Valencia CF antes del cierre del mercado el próximo 2 de septiembre. No habla de nombres pero, a estas alturas, los objetivos están ya muy definidos y en negociaciones más o menos avanzadas para incorporar.

El central favorito es Víctor Laguardia, uno de los capitanes del Deportivo Alavés. Los contactos entre clubes no han cristalizado de momento en un acuerdo al que se puede llegar con la inclusión en la operación de algún futbolista de los que van a quedarse fuera de la plantilla definitiva. Descartado Racic, ya en las filas del Famalicao portugués, hay que apuntar los nombres de Manu Vallejo o incluso Jason. El ex del Levante UD parecía tener muchos números para quedarse pero los últimos hechos apuntan a que va a salir.

Mientras para el lateral izquierdo Mateu Alemany trabaja en una operación con el Rayo Vallecano para traer a Álex Moreno, un futbolista por el que también está apostando fuerte el Betis, con dinero además tras haber recaudado en los últimos días por las salidas de Junior y Lo Celso. Tampoco se le ha puesto de cara por tanto el fichaje al Valencia, pese a que el Rayo es ahora mismo equipo de segunda división. Las diferencias con el presidente del club vallecano, Martín Presa, lo ha retrasado aunque todo apunta a que se puede resolver a tiempo.

Respecto al jugador de ataque lo cierto es que no hay mucho que negociar, ni con el futbolista ni con el club, sino más bien resolver un debate interno digamos en clave táctica y de número de efectivos. Se trata de Rafinha Alcántara, con el que el club de Mestalla tiene un acuerdo desde hace semanas pendiente de que Marcelino y Mateu resuelvan el puzle y le hagan sitio en la plantilla, lo que supone fundamentalmente resolver el exceso de jugadores en la banda derecha.

Ahí, según el análisis del técnico, "interesa no quedarnos con cuatro jugadores en la misma situación, eso va a conllevar que haya jugadores que jueguen poco y eso no es beneficioso para ninguna de las dos partes. Ferran puede jugar en las dos bandas, Kang In hablando con él prefiere esa posición y a partir de ahí tenemos a Carlos (Soler), que es el jugador con más minutos. Y luego está Jason. Con todo ello tomaremos una decisión, porque hay jugadores que se quedan sin jugar". A Rafinha, además, Marcelino lo ve con cualidades para dar descanso a Parejo en determinados partidos.