Horario y dónde ver el Mallorca - Levante: el amistoso más serio

El Levante UD se despide este sábado de la pretemporada con el último amistoso antes de que LaLiga, si no pasa nada raro, levante el telón el próximo fin de semana en Mendizorroza. El recién ascendido Real Mallorca de Vicente Moreno, el entrenador valenciano que ha devuelto a los bermellones a Primera División, es la última piedra de toque con la que calibrar a los de Paco López antes de que empiecen los partidos de verdad. Toda una prueba de fuego tras un verano en el que más allá de los resultados los granotas han ido dando buenas sensaciones, en especial en la victoria 2-0 del pasado miércoles en Alcoi ante el Elche, probablemente la mejor prueba hasta ahora con los goles de Sergio León y Morales y las prestaciones del recién llegado Óscar Duarte.

En principio, el once inicial que juegue en Son Moix será muy parecido al que arranque la temporada en Vitoria contra el Alavés el domingo 18 con un 4-3-3 que se perfila como el sistema base de cara a la próxima temporada. A expensas del caso Bono y los últimos fichajes, que en principio serán Radoja y un Róber que no estará disponible por lesión hasta enero, Paco López tiene disponible al grueso de la plantilla con la que va a terminar contando.

Pese a no haber comunicado oficialmente cuál será la convocatoria, está previsto que el equipo vuele a Palma a primera hora sin ninguno de los descartes que ya desde los últimos amistosos vienen quedándose fuera: Prcic, Sadiku, Luna e Ivi. Los cuatros se entrenan al margen pero son casos difíciles de gestionar por el coste de amortización y sus elevadas fichas, amén de que no hay ofertas concretas. A ellos se unen los casos de Moses Simon, al que habrá que hacer hueco hasta que se desatasque su salida, además de los de Oier e Iván López, que también pueden acabar marchándose. Para el técnico, y así lo dejó claro antes de la pretemporada, era importante solucionarlo cuanto antes para no enturbiar la dinámica del grupo.

Sergio Postigo, ya recuperado de una contusión en la musculatura oblicua y en el hueso ilíaco derecho sufrida el pasado 27 de julio en el partido ante el Cartagena, se perfila como la principal novedad. De salida, con Duarte y Vezo el centro de la defensa está bien cubierto a ojos de los técnicos, que se dan por satisfechos con el resto de la plantilla.

Las revelaciones del verano

Clerc y Hernani se ha destapado en estas semanas como los dos fichajes más llamativos por su perfil ofensivo y buen acoplamiento. Mientras que el portugués le ha dado a su banda la profundidad que ya tenía la de Morales, el lateral es una buena réplica de Toño, también con recorrido por el carril aunque también sin una vocación defensa de base. También Melero ha ampliado las posibilidades en el centro del campo, donde la gran noticia no es otra que la continuidad que Campaña, si bien el andaluz ha condicionado los márgenes para el fair-play tras su renovación y la negativa a los 20 millones del Sevilla para su fichaje.

Con Mayoral y Roger en plantilla, Sergio León volvió a mojar el miércoles y lo cierto es que con estos tres delanteros el frente de ataque es posiblemente la posición mejor cubierta de una plantilla en la que va a tener cabida finalmente Vukcevic. El montenegrino ha sido otra de las noticias positivas de las últimas semanas, ya que aunque su perfil sigue sin ser el ideal, la predisposición y forma física con la que ha vuelto al trabajo invita a ser optimistas. El objetivo con él no es otro que sacarle jugo y a medio plazo amortizar la inversión en su fichaje, el más alto de la historia tras pagar 8,9 millones.

Ante un equipo que de salida tiene como primer objetivo el mismo, la salvación, la de hoy es sin duda la más seria de todas las pruebas para un Levante dispuesto a no pasar los mismos apuros que el pasado curso.