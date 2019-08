El 'Co-Ko' sabe a lo que juega

Kondogbia y Coquelin. Coquelin y Kondogbia. No hay más vías para sustituir a Parejo contra la Real Sociedad. Al menos en la cabeza de Marcelino García Toral. Ante la ausencia del capitán, que arrastra una sanción por acumulación de amarillas del curso pasado, el entrenador del Valencia CF no se planteó otros nombres cuando fue cuestionado por el sustituto del '10' de cara al estreno liguero. «El recambio de Parejo está dentro de la plantilla», aseguró el asturiano tras el empate ante el Inter. Por este motivo, «Dani disputó los 90 minutos porque disponemos a Coquelin y Kondogbia y por eso jugaron 45 minutos cada uno, contamos con ellos contra la Real», confirmó Marcelino en la rueda de prensa del trofeu Taronja. El míster confía en ellos. Tienen piernas y fútbol. No destacan por su creatividad, pero en la plantilla ninguno más que Francis y Geoffrey aportan más músculo y fuerza en la medular blanquinegra. Puros atletas con los que los de Imanol Alguacil tendrán que lidiar, cuyos pupilos saben desde la pasada noche del sábado que vuelve el 'Co-Ko'.

Con todo esto, el balance de la pareja de pivotes francesa está equilibrado. Dos derrotas, dos empates y una victoria cuando ambos partieron como la dupla titular. No obstante, su última experiencia juntos –Kondogbia salió desde el banquillo– guarda el mejor de los recuerdos en el imaginario valencianista, la final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín.

En dicho encuentro, 'Kondo' y 'Sisco' imprimieron solidez y garra ante un todo un centro del campo culé que se gusta con la posesión. Busquets, Rakitic o Arturo Vidal son los nombres contra los que Geoffrey y 'Coque' batallaron, resistiendo los envites blaugranas cual Astérix y Obélix contra los romanos. El FC Barcelona terminó con un 77% de posesión, pero no llegó a intimidar verdaderamente la meta de Jaume, gracias en parte al trabajo y sacrificio de la pareja francófona. Aquella jugada en la que Coquelin roba el balón a Lionel Messi, tras haber recuperado y perdido la pelota quedará siempre guardada en la retina de los valencianistas. Las anticipaciones, picardía, voluntad y garra que derrochó el '17' sobre el césped fue un recital para enseñar en todas las escuelas de fútbol. Con la entrada de Kondogbia en el minuto 62 por la lesión de Parejo, ambos dieron una lección de como anular el fútbol de toque, o al menos, hacerlo ineficiente ante el empuje de Messi.



Músculo y balones a Soler



En ese duelo, Coquelin y Kondogbia alternaron la salida del balón con un rendimiento más que óptimo visto el resultado final. La alta presión de Barcelona ayudó a que en cada contraataque, ambos mediocentros tuvieran facilidad para asistir a sus compañeros de ataque. La ausencia de Parejo fue compensada, un hecho que también ocurrió en la fase de grupos de la Champions League. Corría noviembre de 2018 cuando el 'Co-Ko' capitaneó el centro del campo frente al Young Boys, debido a una rotura muscular abdominal de Parejo. Aunque cabe recordar que Kondogbia arrastraba un mal estado de forma por una lesión en el tobillo, mientras que Coquelin acarreaba un proceso febril.

Ante los suizos, el Valencia CF buscó un juego más vertical, es decir, llegar arriba con los mínimos toques posible. El gran beneficiado de este modelo fue Carlos Soler. El canterano aprovechó los espacios e imprimió dinamismo en la transición al ataque. Participó en dos goles y anotó otro. El Valencia CF perdió el control del esférico, pero ganó un cerrojo en la medular. Ante una previsión de dupla francesa, Soler se antoja como la clave para asaltar la portería donostiarra.

Marcelino también alineó al 'Co-Ko' en Krasnodar. Vuelta de los octavos de final Europa League, el Valencia ve como la eliminatoria se escapaba hasta que Guedes anotó la igualada en el descuento. Los galos jugaron todo el partido.



Derrotas por circunstancias



Precisamente, antes de enfrentarse al Young Boys, Marcelino probó fortuna con el 'Co-Ko' contra el Girona. El Valencia perdió dicho encuentro por la mínima en un choque donde Bono fue el mejor sobre el césped. Asimismo, Kondogbia y Coquelin repitieron dupla en el empate ante el Leganés en Butarque, donde Geoffrey marcó el gol blanquinegro.

Para el estreno del doble pivote francés, hay que remontarse a los primeros días de Coquelin como valencianista . Fue contra Las Palmas en un duelo que terminó en derrota (2-1). Aunque hay que señalar que el Valencia CF terminó con dos jugadores menos, Paulista y Vezo