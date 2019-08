El fichaje de Jaume Costa, pendiente del OK de Lim

Valencia CF, Villarreal y Jaume Costa están muy cerca del acuerdo a tres bandas para quye el lateral izquierdo amarillo se incorpore al equipo de Marcelino mediante una cesión hasta final de temporada. No es la opción que prefiere el Villarreal CF pero el Valencia CF no está por la labor de pagar un traspaso y comprometerse con el futbolista más allá del próximo 30 de junio. Tampoco ha sido Jaume la primera opción del Valencia CF, como en el caso de Mangala, pero puede acabar siendo la que entre en los parámetros deportivos y económicos que tiene el club para estas dos incorporaciones complementarias.

El Villarreal regresa este lunes a los entrenamientos y todo apunta a que Costa seguirá a las órdenes de Calleja, sabiendo que no va a estar en la plantilla definitiva. Para Marcelino, no siendo el deseado, es una opción que le ofrece cierta seguridad porque conoce bien al jugador, que además tiene mucha experiencia en LaLiga. Hay una negociación sobre la que hay bastante optimismo para que se pueda cerrar aunque de momento el máximo accionista Peter Lim no ha dado todavía el OK para que se haga el fichaje.