"Tenemos que estar preparados para afrontar un sustituto de Rodrigo"

Primeras palabras de la rueda de prensa de Mateu Alemany, director general del Valencia CF, en las que ha valorado la actualidad deportiva del club de Mestalla, así como su futuro en la entidad tas la reunión mantenida con el propietario Peter Lim en Singapur recientemente. "Era necesario estar aquí, porque ha habido un cúmulo de información estas semanas que preocupe a las masa social. A 48 horas de iniciar el campeonato era imprescindible hablar y por eso estoy aquí".

¿Tenía constancia de la negociación con el Atlético de Madrid por Rodrigo?

Yo tengo conocimiento de todo lo que sucede, había una posibilidad de traspaso de un gran jugador. Sabéis la situación económica del Valencia, los últimos años se vendieron jugadores franquicia. Otra cosa es que yo no participara en la operación. A día de hoy no hay ofertas por Rodrigo, que pidió volver a entrenar y está disponible para jugar. No vendrá un jugador sin que el cuerpo técnico lo acepte.



¿Quién tomó la decisión de que Rodrigo no entrenara?

Hay una situación que cuando un futbolista entiende que su salida es cercana , se protege su integridad física, el estrés produce más riesgo de lesión. No se concretó una oferta concreta, ayer habló con nosotros, con el míster y se vio que él estaba implicado y quería seguir la rutina y no se veía fuera del partido del sábado.



¿Tiene la misma impresión de satisfacción de cuando volvió de Singapur?

Había dos fichajes prioritarios que hemos activado. Son dos jugadores con experiencia en la casa y nos hace ilusión que se unan al proyecto. Tiene un efecto inmediato. La situación de Rodrigo es una situación estratégica del club, excede nuestros movimientos cotidianos, respetamos que esté en manos del consejo de administración, presidente y máximo accionista. Hoy Rodrigo es jugador del Valencia CF. Tenemos que estar preparados para afrontar un sustituto, tenemos que ir al mercado a por un objetivo importante. Los resultados estos años fueron más de lo esperado, pero ya estando donde estamos en Champions, los ingresos disparados, los jugadores a los que tenemos que optar son de mucho nivel, con la salida de un jugador importante es imprescindible la adquisición de un futbolista de gran nivel. A pesar de las nubes negras que hubo en verano, lo cierto es que en el Trofeo Naranja y hoy estaba el mismo once de Sevilla, vayamos a la realidad. Tenemos los mismos 15-16 titulares del año pasado y reforzados. Estoy aquí para hablar con sinceridad, pero no olvidéis que el VCF ha mejorado su plantilla. Lo que pueda pasar veremos, pero la realidad hoy es esta.

¿Se ha visto fuera del VCF en algún momento? ¿Qué es lo que le mantiene aquí?

Tras las variaciones en las tomas de decisiones es que en algún momento hubo dudas internas de la parte técnica del club, hubo una variación de la confianza del Consejo de Administración en nuestra gestión. Podría haber sido el detonante. Salvada esa circunstancia, tanto en la primera reunión con el míster como la que tuve yo después, me manifestó que para él no había cambiado nada. Lo que me trajo aquí es la ilusión por un proyecto que hoy es una realidad, ahí están números, los jugadores...el cariño que he recibido desde que llegué en momentos difíciles incluso ahora, sumado a la relación interna de empleados del club, mister, plantilla y ambiente de plantilla, es mi argumento para quedarme.



¿Hubo oferta por Rodrigo? Si hay sustituto ¿en qué punto esta? ¿Por qué deja de entrenar Rodrigo?

Es evidente, hay que aceptarlo, en la cadena de poder de un club profesional hay situaciones que corresponden o son bendecidas por el Consejo de Administración, pero hay algunas como qué jugadores tienen que entrar o salir, que por lógica depende de la decisión del cuerpo técnico y los de su alrededor. Las que son decisiones estratégicas que superan el nivel puramente deportivo, hay que asumir que dependan del máximo accionista. Lo que parecía que era un acuerdo no se pudo ejecutar, no soy yo el que tenga que explicar si había oferta o no.



Cambio de modelo de gestión en el club.

Yo estoy aquí para ajustarme a la realidad. Hay un cambio entre los dos primeros años y esta. El único que hay, los procesos son los mismos, consenso con el técnico, consenso con el propietario, que es el que tiene la máxima decisión. Es el mayor inversor del fútbol español. Fueron dos años en los que ese proceso fue muy fácil y ágil, desde los conocimientos de la economía del VCF hacíamos propuestas prudentes, todo era muy rápido, este año el propietario se ha involucrado más en esos procesos de decisión y ha dado fruto a nuevas propuestas. La mayor comunicación es difícil por la distancia, nos hemos tenido que ajustar a estos procesos, a comunicarnos para buscar consensos en el ámbito deportivo y económico. Necesita un tránsito de comunicación y entendimiento para reajustarlo. Estos ajustes llevaron a malentendidos y hay que entenderlo, en el fútbol todo va muy rápido en una ciudad y cuando el proceso es el mismo, pero tienes que tener en cuenta que el propietario entre en juego hay que ajustarlo todo, los viajes... Donde nosotros veremos si nuestros ajustes fueron positivos o no es cómo estamos hoy y cuando cierre el mercado, esa sera la foto real del Valencia.



Le damos importancia a los procesos comunicación. Si algo no engaña es el equipo, la plantilla y los resultados deportivos. Hoy estamos bien y esperamos estar mejor, es necesario pensar bastante, hay jugadores que tienen que salir y por lo menos falta un fichaje más. No se sabe que pasa con los jugadores importantes porque estamos en el mercado.



¿Se siente igual de útil para el VCF que antes? ¿Qué le parece a Mateu Alemany vender a Rodrigo por la mitad de su cláusula?

La situación económica es la que ya conocen y recae en las inversiones que hizo el propietario. Así como el fichaje de Guedes recayó en la propiedad, operaciones de 60 millones debe recaer en él. Lo respeto. Si no viera que pudiera ayudar estaría en Palma de Mallorca.



El club había hablado con Rodrigo pero la decisión final aún no estaba tomada por él, entre clubes sí que había una negociación y cuando estaba clara es cuando entro yo. Es la primera vez que se actúa así en el Valencia. Por circunstancias ajenas al Valencia esa opción hoy no está en la mesa y Rodri está entrenando y jugará el sábado. Evidentemente no puedo prometer que un jugador esté en el Valencia al final del mercado porque no está en mi mano y porque en el fútbol hay cláusulas.



¿Ha pensado en dimitir pero no ha podido por la penalización?

No debería pararme porque es mejor no hablar muchas veces, pero entiendo vuestro trabajo.



No tengo constancia de que el presidente dijera eso -que no iba a seguir en el Valencia CF-, pero lo entiendo con esos cambios de formato en la toma de decisiones, si yo tuviera dudas o las he podido tener hemos ido a Singapur a hablar con el propietario. Si veo que no confían en mí te aseguro que me voy a Palma de Mallorca, solo estoy donde me siento respaldado. No tiene nada que ver con situaciones contractuales, si un Director General tiene contrato no es como el de los futbolistas, son cargos de confianza.



¿Rodrigo se ha dirigido a usted pidiendo la salida?

No.

¿No cree que sería un regalo la venta de Rodri por 60 millones?

Ya he dicho que es una parte de la gestión del club, conociendo las necesidad del VCF, son decisiones que respeto que estén en manos de la propiedad, al igual que el fichajes de Guedes.