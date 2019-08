Ontiveros, ahora sí que sí

Al Thani ya habría dado el visto bueno definitivo para la venta de Javier Ontiveros al Villarreal. Después de varias semanas con las negociaciones estancadas, el mandatario catarí acepta la oferta del Submarino. Las cifras están aún por concretar, pero estaría cerca de los 7,5 millones de euros. Aunque esta no es la cuantía que exigía Al-Thani para desprenderse del extremo marbellí, la complicada situación económica de la entidad y el inminente inicio liguero habrían acelerado los detalles final de este trámite.

Calleja ha asegurado en rueda de prensa que espera la llegada inminente de refuerzos: "La plantilla no está cerrada. Falta una incorporación que llegará en breve". Paralelamente en Málaga Víctor ha sido claro: "Estamos pendientes de que se cierre en las próximas horas su salida. Es una información que compete al club, no a mí. Parece ser que está a punto de cerrarse su salida". Además, el jugador no ha entrado en la lista de convocados.