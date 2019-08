El cine despide a Fonda: "Brindemos a su salud"

El mundo de Hollywood y la industria cinematográfica ha mostrado sus condolencias por la muerte del actor Peter Fonda. Doble nominado al premio Oscar e icono de la contracultura con su papel de Wyatt en Easy Rider, falleció el 16 de agosto en su casa de Los Ángeles, a los 79 años de edad.



Muchas personalidades del mundo del cine se han querido despedir de Fonda con sentidas palabras de agradecimiento y cariño: "Mientras lloramos la pérdida de alguien tan amable, deseamos que todos celebren su espíritu indomable y su amor por la vida. En honor a Peter, brindemos a su salud por la libertad", concluye el comunicado emitido por su círculo más cercano.



Jane Fonda, hermana del actor fallecido, ha respondido a Deadline que "está muy triste por la pérdida de su dulce hermano". Recuerda con cariño que era "el más hablador de la familia. He tenido un tiempo precioso con él estos días. Se marchó riendo", concluye la intérprete.



El guionista Larry Kawaszewski (Big Eyes) ha sido uno de tantos que han usado las redes sociales para recordar la filmografía de Peter Fonda, más allá de la popular Easy Rider: "La mayoría hablarán sin duda de Easy Rider - una excelente película - pero también recomendaría encarecidamente su segunda cinta como director, el lírico y desconocido western Hombre sin fronteras. Pasamos una noche juntos celebrándolo en la Cinemateca (Peter estaba muy orgulloso de esta película)".





R.I.P. Peter Fonda. Most will post about "Easy Rider" - a great film - but I'd also strongly recommend his 2nd movie as a director - the little known lyrical western "The Hired Hand" - We did an evening together celebrating it at the Cinematheque - Peter was so proud of that film pic.twitter.com/hfY3c0BVlI