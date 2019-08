Denis Suárez culpa de nuevo al Valencia CF

Las negociaciones por Denis Suárez desembocaron con el gallego retornando al club donde se formó, el Celta de Vigo, después de que el Valencia CF rechazará su contratación. Una operación en la que Denis no salió satisfecho por las bajas pretensiones económicas del cuadro blanquinegro. Al menos, así lo transmitió de nuevo el exjugador del FC Barcelona en los micrófonos del programa 'El larguero'. Denis Suárez volvió a la carga contra la entidad de Mestalla al decir que "yo estaba dispuesto a renunciar a muchas cosas para ir al Valencia, pero rechacé su oferta porque querían que renunciase a muchas más cosas y plantearon dudas extradeportivas. Nunca he sido una persona que fuera del terreno de juego llevase una vida extraña y que dudasen de mí en ese aspecto me dolió, era algo que no estaba dispuesto a permitir".

Algo que también destacó Suárez fue la insistencia en su fichaje del técnico valencianista, Marcelino García Toral. "Me llamaba constantemente para contarme como estaba la situación", explicó Denis, el cual decidió ir al Celta porque "no dudó y bueno mejor que en casa en ningún sitio". Además, elogió al asturiano al comentar que "Valverde no me mandó un mensaje cuando llegué a mi nuevo equipo. Marcelino sí me deseó suerte".