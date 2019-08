Gil Manzano, otra vez en un Villarreal-Real Madrid

Gil Manzano, el colegiado que en la campaña 16/17 abandonó el entonces estadio de El Madrigal con una bolsa de regalos del Real Madrid tras señalar un penalti muy discutido por manos de Bruno, de nuevo volverá a arbitrar un choque entre ambos conjuntos este fin de semana con los rescoldos del polémico arbitraje de Munuera Montero en el Ciutat todavía humeantes.

El segundo tanto del Real Madrid aquel día fue el que generó el lío. Después de un rechace de Mateo Musacchio, el balón rebotó en la mano izquierda de Bruno Soriano y el árbitro señaló los 11 metros. «Lo verá claro en televisión: no puedo hacer nada, no puedo cortarme el brazo, el rebote se me queda ahí», aseguró el de Artana. Fran Escribá era el técnico del Villarreal y también fue taxativo: «Según lo que nos dicen en la reuniones, una mano de un rebote no es penalti». El penalti lo metió Cristiano y el Real Madrid ganó 2-3.