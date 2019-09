Buenas noticias para Manu Vallejo

Manu Vallejo se queda en el Valencia CF esta temporada. El delantero gaditano era uno de los casos que estaba en el aire tras la pretemporada, pero finalmente el club apuesta por él para desempeñar el rol de cuarto delantero pase lo que pase con Rodrigo Moreno, tal y como fuentes del club de Mestalla han confirmado a Superdeporte.

La decisión está tomada por parte de la entidad, por lo que el futbolista sale por fin de la incertidumbre que había marcado su verano. Tras llegar procedente del Cádiz de Segunda División, el atacante afronta el reto de luchar por tener oportunidades en un equipo que disputa UEFA Champions League. Ahora será su día a día y el del equipo lo que determinará el número de minutos del que va a gozar a lo largo del campeonato.

El mercado da sus últimos coletazos y en la operación salida faltan por definirse algunos casos. Los dos que continúan en el aire porque no cuentan para Marcelino García Toral son Álvaro Medrán, Salva Ruiz y Rubén Sobrino, que no participaron en el tramo final de la fase de preparación y que no tienen espacio en los planes del entrenador.