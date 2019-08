"Lo de Rodrigo está imposible", tocat el nas...

Martes y miércoles de esta semana eran los días clave para que se cerrara, o se avanzara de manera sustancial, en la operación a tres bandas que llevan entre manos Atlético de Madrid, Valencia CF y Milan. Si en esos días no se desbloqueaba el asunto, que se desbloquee en lo que queda hasta que se cierre el mercado de fichajes va a ser casi misión imposible porque son demasiadas cosas que arreglar, tres clubes y hasta cinco futbolistas... Lo piensa el Valencia CF y lo dijo en público Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético. ¿Lo de Rodrigo para el Atlético está imposible?, le preguntó en Mónaco Edu Aguirre, el de El Chiringuito. «Yo creo que sí» dijo el dirigente colchonero.

Si lo piensas, esto solo le pasa al Valencia CF. Que Rodrigo se quede puede servir desde el punto de vista deportivo, es decir, a poco que el jugador supere el mal trago de no verse de rojiblanco, se pondrá las pilas y jugará bien, o al menos eso espero porque confío en 'lo buena gente' que es, pero lo que no se arregla aunque se quede es el proyecto. Quiero decir que después de la 'Paz de Singapur', la desconfianza que ha generado el caso Rodrigo ha hecho mucho daño, entre los aficionados y sobre todo entre los ejecutivos del club. Dicho con otras palabras, puestos a reventar el proyecto, por lo menos que se hubiera hecho la operación. Esto es como si te pilla la policía robando, si te van a pillar, que sea trincando una buena cantidad y al menos que te hubiese servido para retirarte, no vas a llegar a la celda y decir «a mi es que me pillaron robando cien euros...».



Lo de la Champions

Pues digo lo mismo que dije hace un año tras el sorteo de la fase previa de la Liga de Campeones.¡Claro que es difícil, es la Champions! Si alguien espera que pasar de ronda en esta competición parezca fácil sobre el papel, es porque vive en otro mundo. El Valencia CF no está a ese nivel todavía -y no he podido evitar la tentación de quitar el 'todavía' pero llámame iluso u optimista que ahí lo dejo-. Yo también me acuerdo de las temporadas en que las liguillas no las tomábamos en serio porque se suponía que pasábamos seguro y con la gorra. Eran otros tiempos. De hecho, más allá de la crisis que desgarra el proyecto en dos, días como hoy te hacen pensar en si de verdad el Valencia CF en su conjunto -y no hablo de bandos ahora, ni del Valencia CF de València y el Valencia CF de Singapur- ha tenido la firme intención de mejorar el equipo para tratar de ser competitivo en esta competición. La temporada pasada no estuvo a la altura.