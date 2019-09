El secreto para adelgazar comiendo más

¿De verdad es posible perder kilos sin dejar de comer e incluso comiendo más? La respuesta es sí, siempre y cuando cuidemos lo que comemos y sigamos una serie de pautas sencillas después de un verano en el que a menudo todos tendemos a cometer excesos.

Cervecitas en el chiringuito, tapas de bar en bar y helados de dos bolas de postre. Esta ha sido la dieta que a diario han llevado muchos españoles durante su periodo de vacaciones. Pero ahora llega septiembre y con él, la vuelta a la normalidad también en la mesa, especialmente si después de llegar a casa y dejar las maletas, te subes a la báscula y descubres con sorpresa lo fácil que ha sido recuperar los kilos perdidos durante la Operación Bikini.

Son muchos los que consideran demasiado duro volver a las obligaciones diarias y, además, además tener que pasar hambre, por lo que posponen la idea de adelgazar hasta el próximo enero sin tener en cuenta que se trata también de una cuestión que afecta directamente a nuestra salud y bienestar diario.

Los nutricionistas nos recuerdan que para quitarse los kilos que nos sobran no es necesario pasar hambre, de hecho, no comer lo suficiente puede hacernos incluso engordar más. Los expertos advierten que cuando hacemos una dieta restrictiva, lo único que conseguimos es que nuestro metabolismo se ralentice y como mecanismo de defensa nuestro cuerpo almacena más grasa de lo habitual.



Pautas para adelgazar comiendo más:

-Come poca cantidad pero muchas veces al día, para que el metabolismo no se ralentice: Los expertos recomiendan hacer 5 comidas al día y no dejar pasar más de tres horas entre ingesta e ingesta.

-Cambia la merienda por la cena: En España lo más habitual es acabar la jornada con una comida copiosa y casi seguido sentarnos en el sofá a ver la televisión o irnos a la cama a dormir. Modifica este hábito tan perjudicial y merienda contundentemente sobre las 18:00 horas, conseguirás no llegar con tanta hambre a la noche, cuando solo necesitarás un tentempié sano como un yogur o un poco de queso fresco.

-Olvida los carbohidratos a partir de las 18:00 horas. Entre semana será sencillo, pero el fin de semana debes olvidarte de las pizzas o hamburguesas para cenar a última hora... Un esfuerzo que vale la pena.

-Reduce al máximo el azúcar: El azúcar en sangre provoca que el páncreas produzca más insulina, la hormona responsable de almacenar grasa. Olvídate durante una buena temporada de la bollería y presta mucha atención a las etiquetas de los productos procesados que compras, ya que desde la salsa de tomate hasta los zumos de fruta envasados llevan unas cantidades escandalosas de azúcares añadidos.

-Di sí a las grasas buenas: Si destierras por completo todos los alimentos grasos de tu dieta, cuando los ingieras, aunque sea en pequeñas cantidades, tu cuerpo no estará acostumbrado y te engordarán más. Come habitualmente productos como el aguacate, los frutos secos o el salmón con grasa muy beneficiosas para la salud.

Uno de los grandes defensores de este tipo de dieta es el popular chef Jamie Oliver, quien asegura que ha adelgazado 12 kilos comiendo más. Para lograrlo el cocinero británico declaró que redujo la ingesta de carne y los carbohidratos. Además, le funcionaron otros sencillos trucos como cambiar la patata por la batata, una de las verduras más nutritivas que existen.



