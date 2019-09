"¿Rafinha? La propiedad no había dado el visto bueno a su fichaje"

Marcelino García Toral compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro contra el RCD Mallorca y dejó varios titulares. Descartó la llegada de Rafinha y dio un toque a los descartes. Empezó con unas palabras para Luis Enrique, que recientemente perdió a su hija.

Buenas tardes, Antes de empezar quería transmitir mis condolencias a Luis Enrique y a toda su familia. Tengo la suerte de conocerle y tanto en mi nombre como de mi familia, cuerpo técnico y plantilla queríamos transmitirle apoyo y cariño en este difícil momento. Es un golpe difícil perder un familiar, a un padre€ pero perder un hijo supera todas esas circunstancias. En momentos tan difíciles nos hace pensar como relativizamos ciertas cosas que son importantes, pero hay otras que son mucho más

¿Como está Piccini? ¿Te gustaría que trajeran otro lateral derecho?

Tuvimos un golpe duro a nivel profesional esta semana. Ver a un jugador que en un golpe fortuito se produce una lesión tan importante, con tantos meses y con el esfuerzo que requiere la recuperación. Es un golpe duro para él i para todos. Desearle una pronta recuperación, la operación ha ido bien, le queda un proceso duro y en este proceso le ayudaremos para que se sienta arropado, querido y queremos mostrarle todo el apoyo.

Estamos valorando la opción de traer otro lateral derecho para no quedamos cortos, se prevé un largo periodo de baja para Piccini.

¿Ganas de que acabe el mercado? ¿En que punto está el tema Rodrigo? ¿Quién autorizó el jugador a despedirse e irse?

Hay situaciones que a un entrenador se le escapan, esta es una de ellas. Respetamos las decisiones empresariales. No sé en qué situación estamos, no pertenece a mi ámbito, nosotros no decimos los traspasos. Mantengo que la respuesta de Rodrigo ha sido ejemplar profesional y personalmente. Solo ha hecho que ayudar al grupo. Supongo que la incertidumbre no es la situación más cómoda y tengo que decir que su forma de actuar es ejemplar. Mañana decidiremos si estará en el once y lo que suceda hasta el día 2 no lo sé. Me remito a lo dicho por el presidente, hasta le final todo se puede dar en este aspecto

¿Te consta que no vendrá ni cedido Rafinha o hay opciones?

El club me ha comunicado que la propiedad no había dado el visto bueno a que venga ni cedido

¿Te sorprende? ¿Y que no haya habido una gran inversión en reforzar la plantilla?

Me puedo sentir como cualquier persona como cuando se modifica una situación. Es respetable y tengo que aceptar las decisiones de la propiedad. Pensábamos que necesitábamos un centrocampista ofensivo y polivalente. Lo considerábamos una prioridad. Mi opinión no ha ido cambiando con el tiempo, este fichaje era una previsión de la temporada pasada. Consideramos que era importante traer a un jugador de estas características. Si se ha potenciado mucho o poco, queríamos potenciarlo como todo el valencianismo. Tenemos una dificultar importante por el cuarto puesto. Otros equipos como la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, Betis o Villarreal no juegan competición europea y nosotros 4 competiciones. La plantilla, de la que estoy muy orgulloso, es un poco corta

Los jugadores que vienen han sido propuestos por la dirección deportiva. El Valencia ficha de acuerdo a diferentes estrategias. Puede haber acertado no en los diferentes casos. No ficha el entrenador o la DD. Hemos acertado mucho más que hemos fallado y hay otros que son estrategias de mercado o jugadores jóvenes que se les prevé un futuro. Todo esto está basado en algo elemental: Marcelino no ficha, Marcelino opina. Todos en la dirección deportiva llegamos a un consenso y luego se ficha. Este ha sido el funcionamiento desde nuestra llegada.

Hay jugadores que saben su situación y tienen la oportunidad de salir sin salir perjudicados en el apartado económico. A partir de aquí, su decisión final es una prueba de su personalidad, si sabiendo que pueden salir sin perder a nivel económico acaban decidiendo no salir lo que hacen es reforzar mi decisión. Esa mentalidad no es la adecuada para el Valencia CF

Volver a Mestalla tras la Real

Me alegra esta pregunta porque en mercado ya está todo dicho y sabremos el día 2 cómo queda la plantilla. Lo que nos interesa a todos es el partido de mañana, centrarnos solamente en el fútbol. Tras dos jornadas no hemos ganado todavía, no hicimos un buen partido en Vigo y ahora queremos ganar al Mallorca, vienen con dinámica ganadora, con dos ascensos consecutivos, fueron superiores al Eibar y el partico contra la Real estuvo muy igualado. Es un equipo con un modelo de juego claro: replegado, vertical, que aprovechan segunda jugada y que defienden muy organizados. Jugamos el partido a las cinco, hará calor, con un ritmo de partido diferente al de otro horario, son dificultades que hay que vencerlas y sumar cuatro puntos en la clasificación.

Le pedimos apoyo a la afición, no será un partido sencillo, venimos de una pretemporada atípica y con dificultades. Necesitamos ganar el primer partido de Liga. Queremos ser reconocibles y ganadores.

¿Cómo gestionar la situación en el vestuario de ir al parón sin ganar? ¿Firma esta plantilla corta, pero con Rodrigo al final del mercado?

La pregunta es en el supuesto de que no ganemos y no lo contemplamos. Solo contemplamos la victoria. No es una final, no es lo lógico en el partido 3 hablar de finales, pero queremos ganar por todos.

Veremos cómo queda y haremos un análisis más detallado de cómo hemos quedado de potenciados. Mi plantilla es extraordinaria y estoy muy orgulloso de ella. Puede quedar corta para 4 competiciones, pero el día 2 veremos cómo ha quedado.

¿Tu ilusión está intacta con el proyecto?

Sí. Esta intacta. Es un reto muy bonito e ilusionante entrenar al Valencia CF cada día. Mi platilla es muy buena a nivel futbolístico y humano. El día a día es atractivo e ilusionante. Intentaremos aprovechar la dinámica de crecimiento del equipo pesar de esta pretemporada

¿Va a llegar alguien en lo que queda de mercado?

Yo suelo ser coherente. He mantenido mi opinión toda la pretemporada y no he cambiado. No sabría decirte si vendrán más. Necesitamos el lateral derecho, hay una situación de incertidumbre con un jugador y ya veremos. No tengo ahora mismo respuesta para ello.