Medrán deja el Valencia CF el último día de mercado

Álvaro Medrán deja de ser futbolista del Valencia CF tras llegar a un acuerdo para desvincularse del club, después de que se cerrase el mercado de fichajes sin haber encontrado una salida en dirección a otro equipo. Salida que por otra parte era complicada porque terminaba contrato el próximo 30 de junio y el Valencia no se planteó la opción de renovarlo para buscar una cesión.

El centrocampista ha estado a lo largo del verano en la órbita del Rayo Vallecano, que puede ser su próximo destino, aunque siempre ha priorizado encontrar acomodo en algún club de primera división, situación que no se ha dado. A partir de ahora el jugador, al estar libre de contrato, puede fichar antes de que se abra el mercado de nuevo en enero por alguno de los equipos que no hayan cubierto el cupo de 25 fichas y tengan margen en su Fair Play Financiero para incorporar algún jugador, o bien que sufran alguna lesión de larga duración.

El Valencia CF fichó a Medrán en julio de 2016 tras llegar a un acuerdo con el Real Madrid, después de una buena temporada cedido en el Getafe y a pesar de haber sufrido una fractura de peroné que le tuvo más de tres meses fuera de los terrenos de juego. Esta pretemporada regresó tras una cesión en el Rayo sabiendo que Marcelino no contaba con él, de hecho prácticamente no ha existido a lo largo del verano. El futbolista, tras cerrar su desvinculación, ya no está en la lista definitiva de dorsales para la temporada 2019/20.