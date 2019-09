Calleja busca su defensa en Butarque

El Villarreal ha fichado este verano a cuatro zagueros, uno por posición, llamados a ser titulares. Los cuatro futbolistas son Albiol y Pau —que no es fichado sino repescado tras una cesión— para el eje, y Alberto Moreno y Rubén Peña para los laterales. Sin embargo, Javi Calleja todavía no ha podido disponer de esa línea de zagueros completa en ninguno de los tres primeros partidos de LaLiga. En la primera jornada no pudo contar con Alberto Moreno por motivos musculares, en la segunda fue Rubén Peña quien se cayó por unas inoportunas molestias y frente al Real Madrid no pudieron estar ninguno de los dos laterales ya que Alberto Moreno cayó lesionado de nuevo y Rubén Peña llegó demasiado justo y fue suplente.

Es precisamente Peña, el lateral abulense, quien más opciones tiene de regresar al once amarillo en Butarque —en detrimento de Mario Gaspar—, un estadio en el que jugó dos temporadas como local, aunque de nuevo Calleja se quedará sin poder componer su nueva defensa ya que Alberto Moreno sigue KO para varias semanas.

Rubén Peña dijo este miércoles que si el Villarreal quiere lograr los tres puntos el sábado en Butarque, ante el Leganés, deberá ofrecer su mejor versión después de no haber ganado aún en las tres primeras jornada de Liga. «Ellos también están necesitados, y yo sé bien cómo es Butarque y cómo es esa afición en estos partidos, ya que estuve dos años allí. y por eso sé que va a ser difícil. Son un equipo no da un balón por perdido, que no te regala nada», dijo ante los medios.

En opinión de Rubén Peña al Villarreal solo le falta saber cerrar los partidos y acabar de sentenciarlos. «Creo que estamos más cerca de llevarnos los partidos que de perder, y eso nos da mucha confianza de que pronto llegarán las victorias», dijo.

El futbolista abulense aseguró que no les obsesiona ganar. «Podría obsesionarnos si el juego no fuera bueno, si no estuviéramos haciendo en el campo lo que hemos trabajado, y creo que estamos haciendo las cosas como toca. Las sensaciones son buenas, hacemos daño al rival pero sabemos los errores que nos están impidiendo ganar los partidos», explicó.

En ese sentido, el defensa del Villarreal aseguró que la concentración es «vital» para el juego de un equipo. «Siempre debes estar atento a lo que pueda hacer el rival y mantenerlo los 90 minutos, sea la ventaja que sea la que tengas», dijo. «Debemos manejar los tiempos del partido, saber qué hacer cuando estás con ventaja, pero creo que estamos haciendo daño al rival y estamos haciendo las cosas bien», añadió.

Para sumar los tres puntos en Butarque, Rubén Peña cree que deben tener «la calidad, la pausa y nuestra forma de jugar», si bien deben añadir «esa garra y ese lucha que sabemos que ellos van a poner» porque «sabemos que nadie no va a regalar nada y si no igualamos la intensidad no ganaremos», concluyó el futbolista, que tiene opciones de ser titular.