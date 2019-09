Segunda rueda de prensa del nuevo entrenador del Valencia CF, Albert Celades. La primera fue este miércoles en su presentación y la segunda previa al partido que este sábado disputará el conjunto de Mestalla en el Camp Nou ante el FC Barcelona a las nueve de la noche. Esta es la rueda de prensa íntegra de Albert Celades.

¿Qué vestuario se ha encontrado?

Dentro de la circustancia especial que hemos vivido, la verdad es que los futbolistas han mostrado una profesionalidad muy buena, muy grande y dentro de la situación drástica lo están afrontando con la máxima profesionalidad.

¿Puede despistarse el equipo por todo lo que ha pasado?

No hemos tenido mucho tiempo, pero hemos aprovechado ayer y hoy y como dijimos el primer día no hemos venido a romper con lo que había, tenemos mucho respeto porque se han hecho cosas muy buenas y queremos aprovecharlo. Hay que intentar aprovechar las cosas buenas, no es fácil intentar introducir cosas pero poco a poco lo iremos consiguiendo.

Mangala se queda fuera otra vez. ¿Tiene algún problema físico?

No, es una decisión técnica.

¿Ha tenido pocos dias para preparar el partido?

El equipo ha hecho muchas cosas bien, es lo que estamos trasladando de voz y con hechos.

¿El mensaje de Parejo es el camino?

Es nuestro capitán, es una persona muy importante para todo el valencianismo, que ha pasado por muchas situaciones difíciles, que conoce bien el entorno y es muy positiva esa actitud, tiene una responsabilidad muy grande y es la manera de mostrarse, él como capitán seguro que contagiará al grupo.

¿Te ha dado tiempo a que el Valencia sea el Valencia de Celades? ¿Veremos al Valencia de Celades o todavía al de Marcelino?

Vamos a ver al Valencia que es lo importante, el tiempo ya sabéis el que ha sido, pero hemos preparado el partido de la mejor manera, sabemos de la exigencia el rival, pero pensamos en positivo, tenemos opciones de ganar y lo afrontaremos de la mejor forma.

¿Cuál es su sistema y su estilo de juego?

Es más importante el estilo de juego, vamos a ver qué cosas podemos hacer, pero vamos a aprovechar las muchas cosas buenas que tiene el equipo.

¿Qué partido espera?

El Barcelona es un gran equipo, es uno de los mejores que requerirá una concentración muy grande, no vale con 89 minutos, cualquier despiste te lo hacen pagar, sabemos de la dificultad del rival, pero nosotros somos optimistas, lo hemos preparado de la mejor manera y vamos con la mentalidad de competir y hacerlo de la mejor manera.

¿Cree que los jugadores le van tomar en serio?

Es una pregunta más para ellos, yo voy a intentar ganarme el respeto de los jugadores día a día.

¿Sabe dónde se ha metido?

Soy consciente de donde estoy, en un gran club, una gran afición y un gran equipo.

¿Qué piensa de Marcelino?

He tenido beunas palabras para él, no porque toque, sino porque así lo ceo, mi trato personal con él cuando he tenido la oportunidad ha sido muy bueno.

El Barcelona juega sin Messi.

Es un gran equipo, pero de Messi no hace falta comentar nada... aún así es un equipo que te hace pasar dificultades siempre, con el ocne o los cambios, pero sstamos focalizados en el plan de juego que hemos trabajado y a partir de ahí vamos a ver si somos capaces de competir de la mejor manera y salir con la mejor mentalidad.

¿Lim os ha hablado de la Copa del Rey?

No, no hemos hablado de nada de eso.

¿Pueden jugar Kang In y Guedes en una posición que no sea la banda?

Son dos jugadores de mucho nivel, Guedes de nivel contrastado y Kang In es un gran talento, Guedes puede jugar de segunda punta lo ha hecho con Portugal, Kang In puede jugar por dentro, por fuera..

Los jugadores mostraron su apoyo a Marcelino. ¿Le han dicho algo a usted?

Cuando hay un cese suelen pasar estas cosas, me parece lo más normal de mundo, han estado mucho tiempo juntos, les ha ido bien, yo he hablado con jugadores y saben que son profesionales, que esto pasa en el fútbol y hay circunstancias que les pueden gustar más o menos, pero esto sigue.

¿Cuál ha sido el mensaje a los jugadores?

Son charlas internas y prefiero dejarlo ahí.

¿Veremos al Valencia de Celades ya?

En eso estamos, lo hemos intentado, es lo que nos preocupa y ocupa, hemos intentado desarrolar un plan de juego para competir de la mejor manera.

Debut en primera. ¿Cómo afrontas el reto? Y luego el Chelsea

Ahora mismo solo pensamos en mañana, el otro esta muy lejano, es un desafío muy grande para todos nosotros porque nos vamos a enfrentar a un rival muy grande y es un orgullo formar parte de este club.

Marcelino cree que el detotante de su destitución fue ir a por la Copa. ¿Si se lo pidieran tiraría la Copa?

Eso no ha pasado y si pasa tomaremos una decisión pertinente, el Valencia es un club muy grande y tiene que salir a ganar todos los partidos.

¿Cómo convencería a la gente por su falta de experiencia?

Vamos a intentar ganarme el respeto de todo el mundo trabajando de la mejor manera posible y gestionarlo todo de la mejor manera.

¿Has recibido alguna instrucción de parte de la propiedad de poner a los jóvenes?

No.

¿Es prioritaria la promoción de los jóvenes o la prioridad son los objetivos deportivos?

Los entrenadores sabemos que si no tiene resultados es difícil continuar, lo que queremos son jugadores que ayuden a ganar al Valencia. No vamos a mirar si tiene 35 o 17, si nos puede ayudar de la mejor manera le daremos paso.

¿En Singapur o en los últimos días te han transmitido cuál es el objetivo?

No, no. Entiendo vuestas preguntas, pero me gustaría que nos focalizaramos en el partido contra el Barcelona. El objetivo principal es competir mañana de la mejor manera, no podemos pensar en objetivos lejanos, llevamos aquí dos días.

¿Siente que juega dos partidos? Ganar el partido y ganarse el respeto de afición y plantilla?

No, entendemos todo lo que pasa en esta profesión, pero solo nos focalizamos en lo importante es que es ganar el partido de mañana, esa es mi preocupación, nada más.

¿Cómo se ha encontrado a Rodrigo?

Tengo la suerte de conocer a alagunos jugadores, de haber trabajado en la selección y Rodrigo es uno de ellos, lo conozco, ha entrenado fenomenal, ha sido traumático para ellos, pero han demostrado la mejor predisposición de trabajar, es un gran jugador y esperemos que nos ayude mucho.