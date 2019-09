Primero dar y después protestar

Parafraseando a los Estopa, como dijo Jack el destripador, vamos por partes.

Futbolistas del Valencia CF: Es verdad, son seres humanos y necesariamente tienen que estar tocados por el inesperado despido de Marcelino. Tienen razón en no hacer ruedas de prensa como medida de protesta, si no da la cara el club, no tienen que darla ellos por algo que no han provocado, pero al final, ellos ganan y pierden los partidos y eso hace que la coartada no sea eterna. Protestar es coherente si después dan el callo en el terreno de juego. No pido que ganen al Chelsea, exijo que si son profesionales para protestar, lo sean para darlo todo sobre el terreno de juego. Sé que el proyecto se ha roto y que empiezan de cero, pues eso, que empiecen de cero poco a poco pero con la mejor actitud. Si alguno se quiere ir en enero, que traiga una oferta, o que pague la cláusula, pero hasta entonces, que honre la camiseta y lo dé todo. Las rebeldías, en el campo.

Peter Lim: Hasta ahora Mestalla le ha respetado -tal vez porque fueron los de la terreta los que llevaron al club a ser vendido en subasta pública- pero estamos más cerca que nunca de que le diga 'algo'. Tan cerca que creo que dependerá de los resultados. Y eso es estar muy cerca.

La afición: Miren, que cada valencianista haga lo que le dicte su conciencia. No seré yo quien diga a la gente lo que tiene que hacer, pero puedo opinar y creo que no es momento de dejar solos al equipo y a su entrenador. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, es decir, estar con el equipo y hacerle ver al propietario el enfado. Si alguna vez aparece una alternativa seria a Lim, hablemos. De momento lo que hay es la nada. ¿Debe provocar el caos la afición?

Anil Murthy: Como sea y cuando sea, el presidente ha de dar una explicación. Tiene que entender que no es una explicación a la prensa, es una explicación a los aficionados del Valencia CF. Están sufriendo y la merecen.

Mateu Alemany: Llegó con unas atribuciones que ahora no tiene. Hasta que alguien me diga lo contrario, ha sido un hombre de club. Está por la labor de salir bien y merece que el club lo facilite. Es más, creo que una salida elegante es buena también para el Valencia CF. Una guerra no beneficia a nadie.

Albert Celades: Puedo creer que hasta esté asustado y desde fuera no llegara a calibrar dónde se metía, pero es el entrenador del Valencia CF. Si ejerce como tal, notará que la afición está con él. Es indudable que tiene que ganarse al vestuario. Pocas veces un equipo es competitivo si los futbolistas no ven en el entrenador una figura a respetar. Ese es su gran reto ahora.



