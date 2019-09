Celades: "No tengo ningún ego en dejar mi sello"

Albert Celades ha conseguido su primera victoria liguera y de paso ha roto la racha de imbatibilidad del Athletic Club. Estas fueron las palabras del técnico del Valencia CF tras el partido:

Ha recuperado el 4-4-2.

Desde el primer momento he insistido, nosotros tratamos de adaptarnos para sacar el mejor rendimiento de los jugadores. El estilo ha sido muy parecido al de otros partidos.

El equipo ha demostrado que tenía claro lo que tenía que hacer. ¿Qué le ha gustado más?

Nos ha gustado mucho la respuesta de los jugadores, llevábamos partidos duros y los jugadores han hecho un esfuerzo grande, sabíamos lo que conlleva venir a jugar aquí y que pasaríamos dificultades, ellos estaban y están en una dinámica muy buena, encaja pocos goles y llevaba mucho tiempo sin perder.

Vaya dos victorias en Londres y otra en Bilbao que elevan la moral y confianza del grupo.

La situación es la que es, independientemente del ruido, sabemos lo que tenemos y sabemos la exigencia del club y cuando se dan dos empates seguidos no es el fin del mundo, pero todos queremos ganar y entendemos que la gente está disgustada, pero una cosa es lo que pasa externa y otra internamente, este es un grupo humano y futbolístico muy bueno y nos está ayudando muchísimo, es un orgullo.

¿El único pero puede ser el acierto en el remate?

Hemos tenido ocasiones bastante claras, hemos podido sentenciar, es muy meritorio para nuestros jugadores porque ellos tiene grandes jugadores, venir a aquí y desarrollar un partido así es para estar orgullos, me gustaría estar más acertado, sí, pero hay que seguir mejorando, hemos mantenido la puerta a cero que es muy importante.

¿Cómo está Garay?

Ha tenido molestias en la primera parte y no hemos querido forzar la sitiación.

¿Por qué optó por Vallejo y Sobrino y no salió Guedes?

Tuvimos que hacer un cambio en el descanso y entendimos que lo mejor era lo que hemos sacado en el campo, pero eso no quiere decir que aciertes, yo estoy muy satisfecho de la aportación de Manu y Sobrino porque han ayudado al grupo y me da mucha alegría por los dos por la situación en la que que estaban.

¿Ha vuelto el Valencia a los orígenes con el 4-4-2?

No tengo ningún ego en dejar mi sello, me han contratado para hacer un trabajo e intento sacar el mejor rendimiento de los jugadores y el equipo, siempre he dicho que intento aprovechar lo que había de bueno e intento mejorar algunas cosas.

¿Por qué ha pasado del traje al chándal?

Porque no estaba planchado.

¿El equipo está más tranquilo en casa? ¿Puede afectar?

Nosotros sacamos conclusiones siempre, de cada partido y de cada entrenamiento, uno llega a un sitio y tiene una idea de cómo son sus jugadores, pero hasta que no estás un tiempo no lo conoces bien, es un proceso lógico. Hemos tenido malos momentos en casa, pero también buenos, no es todo pesimismo, el equipo también ha hecho cosas bien en casa.