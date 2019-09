Manu Vallejo: "Estoy muy feliz"

Manu Vallejo se mostró encantado tras el partido. El Valencia CF ha logrado los tres puntos en San Mamés y el gaditano logró cuajar unos grandes minutos. Estas fueron sus palabras:

Un día para no olvidar.

Estoy muy feliz porque era difícil ganar, llevaban 17 partidos sin perder, nosotros hemos hecho nuestro fútbol y nos hemos llevado la victoria, además estoy contento por mis minutos.

¿Cómo te has encontrado?

Muy bien, imagínate las ganas que tenía de tener estos minutos y cuando he salido a San Mamés me he sentido muy feliz. Estoy muy contento por los minutos y por la victoria porque es un campo difícil.

Has asistido en tu primera jugada, pero en la segunda ya te la has jugado solo.

Me siento regular, porque iba un poco cansado y quise terminar la jugada y ahora se me queda un sabor de boca amargo, porque si hay un compañarlo hay que darla, ahora le he pedido perdón (Rodrigo).

Un día feliz en lo personal y lo colectivo.

Es un día feliz, hemos demostrado el fútbol y el potencial que tenemos. El equipo ha tenido partidos que no ha tenido resultados, pero ha hecho cosas buenas, el equipo demostró en Londres que puede ganar a cualquiera.

¿Qué te ha dicho el míster?

Me mandó a calentar y no me lo creía. Me ha dado la confianza y lo he hecho lo mejor posible. Ha sido un día redondo para mí y ojalá sea el primero de muchos.

Al final has tenido recompensa a tu trabajo.

Detrás de estos minutos hay un trabajo detrás de dos o tres meses, yo siempre pensaba en estos minutos y he trabajado para que me llegaran lo antes posible.