Mateu Alemany rompe su silencio tras el despido de Marcelino

Mateu Alemany, que ha decidido retomar sus funciones como director general del club ante la negativa de Peter Lim de facilitarle una salida pactada, ha roto su silencio desde la destitución de Marcelino como entrenador el pasado 11 de septiembre. El ejecutivo ha reconocido que existe una cita pendiente con el propietario que no se ha producido en la que pretende hablar, entre otras situaciones, de las razones por las que el técnico asturiano fue despedido con la temporada comenzada. Alemany califica las dos victorias logradas contra Chelsea y Athletic de "prestigo" y recuerda que la base del equipo procede de "las dos temporadas anteriores", así como la experiencia y la madurez que el equipo adquirió la pasada campaña con el título de Copa y las semifinales de la Liga Europa. Razones por las que espera un "salto de nivel" del Valencia en la presente edición de la Champions League. Este miércoles el equipo entrenado por Albert Celades tiene la ocasión de liderar el grupo H de la competición si vence al Ajax del Ámsterdam.

Estas son las respuestas completas de Mateu Alemany a los micrófonos de Movistar Plus:

¿Cómo califica las victorias del equipo en Stamford Bridge y San Mamés?

"Claramente son dos victorias de prestigio, y el equipo ha demostrado su nivel. Nos falta adquirir esa regularidad, y el Valencia tiene que ser lo que sabemos que es. Durante el verano se hizo un trabajo para reforzar una plantilla campeona"

¿Lo ha pasado mal durante las últimas semanas?

"No es una cuestión de pasarlo mal. El verano fue difícil para todos porque se tomaron decisiones diferentes en cuanto a los procesos seguidos en los dos años pasados. Eso produce una situación interna a resolver y ajustar. La conclusión de ellos es fácil. El club que esté, tengo contrato con el Valencia CF y mi costumbre es la de cumplir con mis contratos"

¿Regresa a sus funciones como director general porque el máximo accionista se niega a una salida pactada, incluso, a recibirlo en Singapur?

"Más que no me quiere recibir (Peter Lim), es que yo lo solicité porque la situación es complicada. Pedí hablar de todo lo sucedido en una cita pendiente. Desde ahí se tomará la mejor solución. Eso no ha sido posible, dejé un tiempo, pasado ese tiempo el club desea que yo cumpla el contrato"

¿Ya le han dado alguna explicación sobre el cese de Marcelino García Toral? ¿Si es así, las acepta?

"Una cierta idea tengo, pero esa es una de las situaciones pendientes, lo hablaremos en su momento con el propietario"

¿Va a comparecer en una rueda de prensa próximamente?

"Entre mis obligaciones está la de comparecer periódicamente ante los medios y en las próximas semanas hablaremos de todo lo sucedido"

¿Espera un plus del equipo esta temporada en la Champions League?

"La experiencia siempre es un grado. Este proyecto se inició hace dos años y la base de los futbolistas es la misma. La experiencia en competiciones europeas es vital, en ese sentido, alcanzar las semifinales de la Europa League nos da un punto de experiencia, sumado al golpe de autoestima de la final de Copa frente al Barça. Todo eso ha hecho al equipo más maduro. La Champions es la gran competición europea y esta temporada ese salto de nivel se debe producir por los factores que he explicado"