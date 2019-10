¿Qué más debe hacer Parejo?

Patinó contra el Ajax, se levantó frente al Alavés. Hace tiempo que la personalidad y el fútbol de Dani Parejo dejan poco margen para el debate. La temporada pasada fue definitiva para ubicarlo entre los mejores jugadores de LaLiga, entre los mejores centrocampistas del fútbol español. La dinámica no ha cambiado en estos primeros meses de competición. Pese a los terremotos generados por el gobierno del club, el diez ha mantenido un nivel –alto– constante. Por eso, su ausencia en la última convocatoria de España ha sido llamativa, inesperada. Desde el punto de vista de los méritos, la decisión de Robert Moreno no es fácil de comprender. Con los datos en la mano, el valencianista debería ser indiscutible. Por su rendimiento con la camiseta del equipo nacional, justificar el descarte también es complicado. El seleccionador arrancó etapa abriendo el grupo a los merecimientos, subrayando la importancia del nivel de juego por encima del nombre o del poder mediático del club de procedencia y la duda aparece donde no debería. Parejo cuenta con todo a favor y, sin embargo, cuando llega el momento de perfilar el núcleo duro y definir el bloque, se queda fuera. La temporada está arrancando, pero esta no era una lista cualquiera, los futbolistas eran conscientes de la trascendencia de la doble jornada, por la oportunidad de liquidar la clasificación y por el nivel de los partidos: Noruega –en el Ullevaal de Oslo– y Suecia, en el Friends Arena de Solna. La realidad es evidente: Parejo es importante, encaja en el modelo de juego, pero –dentro de un marco de confianza patente– genera alguna duda en el cuerpo técnico de la Selección. Está consolidado al más alto nivel, pero en igualdad de condiciones, va a necesitar un plus, va a neceitar la ayuda del Valencia CF como equipo, va a necesitar un golpe de mando en un escenario de tronío, porque tiene que superar a competidores tremendos.

Parejo está entre los mejores jugadores de LaLiga, otra vez. Sólo tiene por delante a Karim Benzema, Arthur, Gerard Moreno, Santi Cazorla, Casemiro y Kroos. Es el quinto mejor centrocampista del campeonato, según el valor estadístico que WhoScored genera a través de los datos de Opta. En el marco de las cinco grandes ligas europeas, con todos los internacionales potenciales por España contemplados, el valencianista es top-3. Cazorla, uno. Rodrigo (Manchester City) es el número dos. Parejo aparece en el tercer escalón del podio. Mikel Merino, Fabián, Joan Jordán, Omar Mascarell, Busquets, Thiago, Campaña... Ninguno ha puntuado más alto, por el momento. Según los números de Opta, empleados en el mismo sentido por el programa Noticias Vamos (Movistar), Parejo es el único centrocampista seleccionable entre los cinco mejores en recuperaciones, pases buenos, asistencias y goles. El valencianista presenta el combo más completo.

El partidazo ante Suecia

Parejo arrancó la fase de clasificación para la Eurocopa entre los elegidos por Luis Enrique para el estreno ante Noruega, en Mestalla. Le costó coger temperatura; fue de menos a más hasta conquistar el reconocimiento general. El míster sorprendió subrayando su conocimiento del fútbol internacional en la anécdota –genial– de la rueda de prensa. Después se mantuvo como fijo en la transición Luis Enrique-Robert Moreno. De hecho, fue muy protagonista en el gran partido de la clasificación ante Suecia (3-0), en el Bernabéu. Aquella noche, mezcló de forma ideal con Fabián y Busquets. La sala de máquinas del futuro se dibujó de manera ideal o eso parecía. Parejo estuvo en la primera lista 100% de Robert Moreno, pero no participó ante Rumanía. Con Busquets como pilar fijo y Fabián como apuesta rotunda, el míster prefirió el pulmón de Saúl Ñíguez para ganar potencia en las transiciones. Ante Islas Feroe sí fue titular, en un duelo con poca trascendencia.

Por lo que representa, Busquets está fuera de concurso; el blaugrana es otro tipo de mediocentro, como Rodrigo Hernández. Fabián es la bandera del nuevo ciclo y Saúl parece que gana fuerza por especialidad, como opción física. Al margen del circuito de mediapuntas, Parejo se juega el puesto con Santi Cazorla, con Thiago. El foco está sobre ellos. La carrera por la Eurocopa enfila el tramo decisivo y está abierta, también a meritorios como Joan Jordán. ¿Qué más debe hacer Parejo? La respuesta la tiene Robert Moreno, la decisión también es suya... el juicio definitivo se celebrará en primavera. Parejo tiene claro el camino: trabajo, trabajo, trabajo y éxitos con el Valencia.